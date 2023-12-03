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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

مدیرعامل شرکت مترو تهران خبر داد؛

تغییر ساعات مسافرگیری مترو پرند از هفته آینده

تغییر ساعات مسافرگیری مترو پرند از هفته آینده

تهران- مدیرعامل شرکت مترو تهران از تغییر ساعات مسافرگیری مترو پرند متناسب با نیاز مردم این شهر از هفته آینده خبر داد.

مسعود درستی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش فواصل زمانی تردد قطار مترو در پرند خبر داد و افزود: از هفته آینده ساعت تردد قطارهای مترو پرند با فواصل کمتر و بر اساس نیاز مردم این شهر تغییر خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: اکنون از ساعت هفت صبح مسافرگیری از ایستگاه پرند شروع شده و قطارها با فاصله زمانی ۱۲۰ دقیقه حرکت می‌کند، اما تلاش ما در شرکت مترو بر این است، که در آینده نزدیک فواصل حرکت قطارهای مترو پرند با رفع برخی از مشکلات کاهش یابد.

وی افزود: هفته جاری مسافرگیری آزمایشی است و متناسب با شرایط احتمال اینکه از هفته آینده ساعت مسافرگیری ها متناسب با نیاز مردم تغییر کند زیاد است.

کد مطلب 5956731

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    نظرات

    • وحید TR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      3 1
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      سلام با توجه به جمعیت چند هزار نفری پرند استاندارد هر ده دقیقه است . اما هر بیست تا سی دقیقه هم‌باشد مناسب است. البته پیک صبح و پیک‌شب مثلا هر یک ربع و بین روز مثلا ساعت ده صبح تا یک بعداظهر هر سی دقیقه هم مانع ندارد. آن شاله به استاندارد هر ده تا بیست دقیقه برسیم.
    • کامبیز IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      5 2
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      صدای همه دراومده خواهشا شما که مترو رو راه اندازی کردید، این مشکلات فاصله زمانی و کرایه رو هم در نقطه درستی ببندید که همه راضی باشن. ممنون
    • رضا IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 5
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      با سلام بنده هم با نظر برادر کامبیز موافقم اکثرا اهالی پرند صبح زود باید سر کار بروند ساعت 7 صبح اصلا معقول نیست دوما مترو بخاطر سرعت بالای ان طرفدار پیدا کرده قرار باشه یه ساعته بره متر شاهد به چه دردی میخوره قطار حومه 35 دقیقه میرسه راه اهن
    • پارسی IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      3 0
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      متشکر از رئیس جمهور محترم بابت تلاش برای راه اندازی مترو پرند .اگر بخواهیم شهروندان پرند بجای خودروی شخصی با مترو تردد کنند تا کمی از آلودگی هوای تهران کم گردد ، باید قطار سریع سیر جایگزین قطار فعلی گردد.در حال حاضر فاصله ۵۰ کیلومتری ۵۷ دقیقه طول می‌کشد که منطقی نمی‌باشد .
    • ناشناس IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
      0 0
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      سلام باتشکر از رئیس جمهور عزیز ومسئولین محترم ممنون از تمامی زحماتتون اگر لطف کنید زمانهارو از ۵ صبح بگذارید هر یک ربع یا نیم ساعت ممنون میشیم تا ۱۰ صبح از راه تهران هم از بعد از ۱۸ تا ۲۲ بهمین صورت باشه ما دخترامون رو دانشگاه میفرستیم و برامون امنیتشون خیلی مهمه🙏🙏

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