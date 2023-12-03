تغییر ساعات مسافرگیری مترو پرند از هفته آینده

مسعود درستی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش فواصل زمانی تردد قطار مترو در پرند خبر داد و افزود: از هفته آینده ساعت تردد قطارهای مترو پرند با فواصل کمتر و بر اساس نیاز مردم این شهر تغییر خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: اکنون از ساعت هفت صبح مسافرگیری از ایستگاه پرند شروع شده و قطارها با فاصله زمانی ۱۲۰ دقیقه حرکت می‌کند، اما تلاش ما در شرکت مترو بر این است، که در آینده نزدیک فواصل حرکت قطارهای مترو پرند با رفع برخی از مشکلات کاهش یابد.

وی افزود: هفته جاری مسافرگیری آزمایشی است و متناسب با شرایط احتمال اینکه از هفته آینده ساعت مسافرگیری ها متناسب با نیاز مردم تغییر کند زیاد است.