محافل قرآنی دانش آموزان در سمنان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عرب خراسانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی محفل قرآنی دانش آموزی سمنان بیان کرد: همزمان با هفته قرآن عترت و نماز محافل دانش آموزی انس با قرآن کریم در استان سمنان با حضور دانش آموزان این استان آغاز شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز استان سمنان در محفل انس با قرآن کریم شرکت دارند، افزود: پرویزی قاری بین‌المللی قرآن کریم مهمان ویژه مراسم افتتاح محافل انس با قرآن دانش آموزی استان سمنان است.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه تجلیل از نخبگان قرآنی استان جزئی از برنامه‌های این محفل دانش آموزی است، گفت: در قالب این محافل انس با قرآن، چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن عترت و نماز دانش آموزی نیز برگزار می‌شود.

عرب خراسانی با بیان اینکه برگزاری این مسابقات و محافل قرآنی دانش آموزی در استان سمنان هفت روز به طول خواهد انجامید، گفت: در پایان این محافل از دانش آموزان فعال قرآنی تقدیر می‌شود.

وی افزود: هفت روز این محافل به نام قرآن مسیر زندگی، احکام انشای بندگی، انتظار فرج نغمه دلدادگی، نهج‌البلاغه فریاد جاودانگی، صحیفه سجادیه قله بالندگی و سیره فاطمی سیرت آزادگی، نامگذاری شده است.