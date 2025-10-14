تأکید بر ترویج سبک زندگی قرآنی در مدارس استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین دوره برنامه درس‌هایی از قرآن در محل تالار شهید مطهری سمنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این رویدادها ترویج فرهنگ دینی و سبک زندگی قرآنی در میان جوانان و نوجوانان است، ابراز داشت: با توجه به هجمه فرهنگی دشمن می‌بایست کوشید تا این نوع سبک زندگی دینی در جامعه رواج پیدا کند.

وی با بیان اینکه این برنامه با هدف انس دانش‌آموزان با قرآن برگزار می‌شود، افزود: رویکرد این برنامه مد نظر قرار گرفتن انس و شناخت آیه‌های قرآن کریم بین دانش آموزان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه درس‌هایی از قرآن با نام حجت الاسلام محسن قرائتی گره خورده است، ابراز داشت: از پنجشنبه این هفته فعالیت‌های درس‌هایی از قرآن از صدا و سیما آغاز خواهد شد.

شریفی با بیان اینکه زندگی بشر به یک راهنما و کتاب مرجع نیاز دارد، تصریح کرد: قرآن همان راهنما و کتاب مرجع که پروردگار برای هدایت انسان فرستادن است.

وی با بیان اینکه این قبیل رویدادها می کوشد تا قرآن را به عنوان راهنمای زندگی به ما معرفی کند، افزود: این راهنما یعنی همان قرآن را باید همواره کنار خود نگه داشت و از آن در زندگی بهره برد.