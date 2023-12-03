تداوم صدرنشینی فولاد/ شهرداری ارومیه بالاخره برد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران امروز (یکشنبه ۱۲ آذر) با هفت دیدار در شهرهای اردکان، تهران، گرگان، یزد، ارومیه، مشهد و رامسر پیگیری شد.
تیمهای فولاد سیرجان ایرانیان، پیکان تهران، پاس گرگان، ایفاسرام اردکان، نیان الکترونیک خراسان، شهرداری ارومیه و طبیعت در این دیدارها موفق به شکست حریفان خود شدند.
در پایان هفته نهم تیم فولاد سیرجان ایرانیان همچنان در صدر جدول باقی ماند. در انتهای جدول نیز شهرداری گنبد و شهرداری ارومیه در رتبههای ۱۲ و ۱۳ جابجا شدند.
نتایج کامل دیدارهای هفته نهم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:
ایفاسرام اردکان ۳ – سایپا تهران یک (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۸)
پیکان تهران ۳ – گیتی پسند اصفهان صفر (۳۹ بر ۳۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰)
پاس گرگان ۳ – چادرملو اردکان یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۲)
شهداب یزد صفر – فولاد سیرجان ایرانیان ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶)
شهرداری ارومیه ۳ – مس رفسنجان ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۲)
هورسان رامسر یک – طبیعت ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)
نیان الکترونیک خراسان ۳ – شهرداری گنبد کاووس یک (۲۵ بر ۱۷، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)
جدول لیگ برتر مردان در پایان هفته نهم بدین شکل است:
فولاد سیرجان ایرانیان ۸ برد و ۲۴ امتیاز
گیتیپسند اصفهان ۷ برد و ۲۰ امتیاز
ایفاسرام اردکان ۶ برد و ۱۸ امتیاز
هورسان رامسر ۶ برد و ۱۴ امتیاز
شهداب یزد ۵ برد و ۱۶ امتیاز
طبیعت ۵ برد و ۱۵ امتیاز
پاس گرگان ۵ برد و ۱۳ امتیاز
پیکان تهران ۴ برد و ۱۳ امتیاز
چادرملو اردکان ۴ برد ۱۳ امتیاز
نیان الکترونیک خراسان ۴ برد و ۱۳ امتیاز
مس رفسنجان ۳ برد و ۱۰ امتیاز
شهرداری ارومیه ۳ برد و ۸ امتیاز
شهرداری گنبد دو برد و ۷ امتیاز
سایپا تهران یک برد و پنج امتیاز
هفته دهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای مردان ایران روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه با هفت دیدار پیگیری میشود.
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