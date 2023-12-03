شهداب یزد مغلوب فولاد صدرنشین شد/ پیکان رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (یکشنبه ۱۲ آذر) با هفت دیدار در شهرهای اردکان، تهران، گرگان، یزد، ارومیه، مشهد و رامسر در حال پیگیری است.

در دیگر دیدار هفته نهم شهداب یزد در سالن اختصاصی خود میزبان فولاد سیرجان ایرانیان بود و سه بر صفر مغلوب حریف شد.

در دو ست نخست این دیدار شاگردان بهروز عطایی در فولاد سیرجان با امتیازات ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند و در ست سوم تلاش شهدابی‌ها برای پیشی گرفتن از حریف تاحدودی موفق بود اما از نیمه ست بار دیگر فولاد بازی را به دست گرفته و با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ نتیجه را به نفع خود به پایان رساند تا سه امتیاز این دیدار را کسب کند.

با این نتیجه فولاد سیرجان ایرانیان به هشتمین برد خود دست یافت و با ۲۴ امتیاز همچنان در صدر جدول باقی خواهد ماند. شهداب یزد هم با ۵ برد و ۱۶ امتیاز در جایگاه چهارم باقی خواهد ماند تا پایان مسابقات جایگاه تیم‌ها را مشخص کند.

حسین پورکاشیان نماینده سازمان لیگ، امیر صداقت ناظر فنی و داوری، مرتضی اکرمی داور اول و اسماعیل رزقی داور دوم این مسابقه بودند.

تیم پیکان تهران در یکی از دیدارهای هفته نهم لیگ برتر والیبال میزبان گیتی‌پسند بود. این مسابقه برای نماینده اصفهان که با هفت برد و ۲۰ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داشت، اهمیت بسیار زیادی داشت و به همین دلیل گیتی‌پسند از نمایش روان دیگر بازی‌های خود به دور بود.

از سوی دیگر پیکان برای خروج کامل از بحران نیازمند پیروزی در این مسابقه بود و پیکانی‌ها سه بر صفر با امتیازهای ۳۹ بر ۳۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا چهارمین برد خود را به دست آورد و گیتی‌پسند دومین شکست فصل را تجربه کند.

شاگردان پیمان اکبری در این مسابقه رکورد پرامتیازترین ست این فصل لیگ برتر مردان را با کسب ۳۹ پوئن در ست نخست جابجا کردند تا رکورد پرامتیازترین ست سال ۱۴۰۲ را به نام خود ثبت کنند.

پیش از این مسابقه تیم نیان الکترونیک در مسابقه ۳۰ مهرماه با پاس ۳۳ بر ۳۱ و گنبد در جدال ۱۷ آبان ماه با چادرملو ۳۳ بر ۳۱ به پیروزی رسیده بودند.

بهرام سلیمانی و اصغر میرزایی به ترتیب به عنوان نماینده سازمان لیگ و ناظر فنی و داوری، نظارت بر این مسابقه را برعهده داشتند.

محمدرضا درفش کاویان و هادی تیموری نیز داوران اول و دوم این دیدار بودند که به مدت ۱۰۱ دقیقه طول کشید.