چهل و ششمین جلسه شورای مرکزی زکات کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین جلسه شورای مرکزی زکات کشور با حضور حجت الاسلام سیدحسن ربانی، رئیس شورای زکات کشور، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و اعضا و نمایندگان این شورا در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

سید حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و رئیس زکات کشور در این جلسه ضمن تکریم شهدای غزه گفت: برای گسترش مفهوم زکات باید بر اساس نقاط قوت و نقاط ضعف برنامه‌ریزی کنیم و داشتن برنامه‌ریزی جامع و مدون تنها راه تبلیغ موضوع زکات است.

حجت الاسلام ربانی افزود موضوع کشت گندم و پیشرفت در خودکفایی‌های متعدد ضرورت تبلیغ زکات را جدی تر نموده است.

در ادامه رئیس کمیته امداد در این جلسه با اشاره به برخی کاستی‌ها در حوزه زکات در کشور، گفت: تا رسیدن به وضع مطلوب در زمینه زکات، باید تلاش مضاعفی از سوی مسئولان مربوطه انجام شود.

وی با تاکید بر اجرای برنامه‌های پژوهش‌محور در حوزه زکات، اظهار کرد: فریضه بزرگ الهی زکات، نیازمند نگاه دقیق و تحلیلی و مستندسازی از وضعیت این واجب در کشور است.

بختیاری با بیان اینکه از سال ۹۸ شاهد رشد قابل توجه در جمع‌آوری زکات در کشور هستیم، خاطرنشان کرد: وضعیت موجود در مقایسه با گذشته رشد خوبی داشته اما در مقایسه با وضع مطلوب هنوز فاصله داریم.

رئیس کمیته امداد، تلاش در جهت ارتقای حوزه زکات را از وظایف کمیته امداد به عنوان دبیرخانه شورای زکات کشور دانست و ادامه داد: بهبود وضعیت زکات در کشور نیازمند تلاش همه اعضا است بنابراین انتظار می‌رود جلسات شورای زکات کشور در بالاترین سطح اعضا برگزار شود.

لازم به ذکر است شورای زکات طبق قانون مصوب مجلس در راستای ترویج زکات و همراهی دستگاه‌های مرتبط برای ترویج زکات برگزار می‌شود.