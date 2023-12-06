روایت پایان ۷ سال فراق/ «محمدرضا» برای شهادت انتخاب شده بود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بهرام قربانپور: جوان خوش تیپ، با اخلاق و مهربانی از دل روستاهای لنگرود گیلان برخاست و برای ادای دین به انقلاب اسلامی، دفاع از میهن و مرزهای سیاسی، فرهنگی و اعتقادی لباس «رزم» به تن کرد.

سن و سالش به ۲۰ نمی‌رسید و محاسنش تازه سبز شده بوده اما شیوه گفتار، رفتار و تعاملات اجتماعی اش از وی یک مرد پخته، گرم و سرد چشیده و کارآزموده معرفی می‌کرد.

وقتی برج مادیات تخریب می‌شود

«محمدرضا یعقوبی» را می گویم؛ شهیدی که برج مادی گرایی، هوای نفس و راحت طلبی را فرو ریخت تا امروز برج‌های چندین طبقه کوچه و پس کوچه حیای شهر فرو نریزد. محمدرضای قصه ما در خانواده ثروتمند و غنی از نظر اقتصادی چشم به جهان گشود اما این موضوع سبب نشد تا محمدرضا آلوده دنیای مادیات و مادی گرایی شود، چرا که او «هدف» اصلی اش که همان معنویت و توجه به آرمان‌های انقلاب و امامین انقلاب بود را انتخاب کرده بود.

جای چمدان سفر به اروپا، کوله بار رزم برداشت

در آن دوران به ویژه در شرایط جنگ، وقتی اکثر متمولان چمدان سفر را به سمت کشورهای اروپایی بسته بودند «محمدرضا» پابند کیان اسلامی شد و به جای چمدان سفر به اروپا، کوله بار رزم بر دوش گرفت و راهی جبهه حق علیه باطل شد.

محمدرضا برای حضور رسمی در جبهه و تأثیرگذاری در خط مقدم، لباس «پاسداری» به تن کرد و با توجه به هوش و ذکاوتی که از وی سراغ می‌رفت دیری نپایید در واحد اطلاعات عملیات لشکر ۲۵ کربلا مشغول به کار شد.

حضورش در جبهه به واسطه توانمندی‌های فردی، زیرکی و تیزهوشی اش منشأ اثر در خط مقدم و عملیات‌های مختلف شد، آن طور که آمارها روایت می‌کند این جوان گیلانی در عملیات‌های والفجر۶ و بدر، عملیات قدس، عملیات رمضان، والفجر هشت و عملیات والفجر ۱۰ حضوری فعال و مؤثر داشته است.

همرزمی محمدرضا با سردار شهید «حسین املاکی» در عملیات‌های مختلف از وی یک رزم آور تمام عیار ساخته بود چرا که محمدرضا همیشه در الگو پذیری از سردار املاکی خود را مفتخر می‌دانست و از همرزمی با این سردار گیلانی بر خود می‌بالید.

محمدرضا پس از جنگ بیکار ننشست و در حالی که می‌توانست در یکی از رده‌های مهم سپاه «پُست» بگیرد تمام اندوخته‌های نظامی گری را کنار گذاشت و وارد دانشگاه شد و از آنجایی که فرد بسیار زرنگ و باهوشی بود در رشته حقوق دانشگاه تهران قبول شد و خیلی زود مدرک وکیل پای یک دادگستری را از آن خود کرد و حالا رزمنده دیروز مدافع وطن، مدافع حقوق مردم شد.

از اینجای قصه به بعد می‌خواهم سَر کلاف روایت را به همسر گرانقدرش بدهم، تا انیس و مونس زندگی محمدرضا یعقوبی برایتان از «شهید» روایتگری کند.

روایتگری به سبک «فاطمه»

«فاطمه آقاجانی» همسر گرانقدر شهید مدافع حرم محمدرضا یعقوبی با اشاره به چگونگی آشنایی و ازدواج با شهید می‌گوید: قبل از ازدواج «محمدرضا» را می‌شناختم و این شناخت به واسطه نسبت فامیلی به دست آمده بود اما آشنایی اولیه و رسمی ما در مراسم شهید محمدحسن یعقوبی (پسرعموی محمدرضا) شکل گرفت که سرانجام به ازدواج ختم شد.

وی با اشاره به ویژگی‌ها و صفات بارز شهید یعقوبی افزود: محمدرضا یک فرد موحد، متعهد، عاشق اهل بیت (ع)، اخلاق مدار، صادق و خوش قلب بود.

همسر شهید مدافع حرم یعقوبی با اشاره به ساده زیستی شهید اضافه کرد: با توجه به اینکه آقا محمدرضا در یک خانواده توانمند و متمول زندگی می‌کرد اما به سمت مادی گرایی نرفت و بسیار ساده زیست.

آقاجانی با اشاره به اینکه شهید محمدرضا در عملیات‌های مختلف دفاع مقدس شرکت کرد، گفت: با توجه به حساسیت شغلی اش در جبهه که مسؤول اطلاعات عملیات بود، هیچ گاه آثاری از خود در عملیات‌ها به جا نگذاشت.

وی با اشاره به اینکه محمدرضا آرزوی شهادت داشت، افزود: همیشه از اینکه در دفاع مقدس «شهید» نشده حسرت می‌خورد.

آرزوی شهادت در جبهه جنگ علیه صهیونیسم

همسر شهید یعقوبی با بیان اینکه محمدرضا بعد از جنگ لباس نظامی را کنار گذاشت، اضافه کرد: بعد از جنگ ادامه تحصیل داد و در دانشگاه تهران در رشته حقوق قبول شد و پروانه وکالت از کانون وکلا گرفت.

آقاجانی، محمدرضا را فردی تلاش گر، منضبط و باهوش معرفی کرد و گفت: کارهای محمدرضا توأم با انضباط و اصول خاصی بود و «وقت شناسی» از ویژگی‌های شاخص شهید بود.

وی با اشاره به حس ضد استکباری شهید یعقوبی افزود: محمدرضا همیشه آرزو داشت در جبهه جنگ علیه رژیم صهیونیستی شرکت کند و در آنجا شهید شود.

همسر شهید یعقوبی با بیان اینکه مسیر جهاد، ایثار و شهادت برای محمدرضا مقدس بود، گفت: با توجه به اینکه سال‌ها لباس نظامی را کنار گذاشته بود اما دلش برای جبهه و جنگ می‌تپید و از این رو تلاش کرد تا مسؤولان امر را متقاعد کند تا با رفتن وی به عنوان «مدافع حرم» موافقت کنند.

آقاجانی با بیان اینکه جهاد در راه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی مقدس است، اضافه کرد: آرمان و هدف والا و مقدس «محمدرضا» در مبارزه با صهیونیسم جهانی و دفاع از مدافعان حرم هیچ جای تردید و مخالفتی را نمی‌گذاشت و بنده هم عقیده و هم مسیر راه جهاد بودم.

وی با بیان اینکه شهید یعقوبی عاشقانه در مسیر دفاع از حرم قدم گذاشتند، افزود: شهادت محمدرضا برای من عین روز روشن بود و برای روزهای سخت فراق خود را آماده کرده بودم.

همسر شهید یعقوبی که ۷ سال فراق «محمدرضا» در دلش مانده می‌گوید: محمدرضا بعد از ۳۳ روز حضور در جبهه مقاومت و دفاع از حریم آل الله «شهید» شد اما پیکرش ۷ سال جاویدالاثر بود.

آقاجانی با اشاره به نحوه با خبر شدن از موضوع شهادت محمدرضا بیان کرد: قبل از اینکه خبر شهادت محمدرضا را مستقیم به ما اطلاع بدهند از طریق فضای مجازی متوجه داستان شدیم.

وی با اشاره به برخورد صبورانه با خبر شهادت محمدرضا افزود: از سال‌های دفاع مقدس خودم را آماده شهادت محمدرضا کرده بودم و این مساله برایم اثبات شده بود.

پایان فراق ۷ ساله

همسر شهید مدافع حرم یعقوبی که تمام گریه‌ها، اشک‌ها و هق هق هایش را ۷ سال پیش در فراق یارش انجام داده می‌گوید: فراق عزیزان موجب تالم خاطر فراوان است اما سلب توفیق شهادت از آنها هم کار شایسته ای نیست شخصیت فردی همچون محمدرضا یعقوبی شایسته شهادت بود.

آقاجانی با بیان اینکه از شهید محمدرضا ۲ فرزند پسر به نام «محمد مهدی» و «امیر حسین» به یادگار مانده است، گفت: فرزندانم با اختیار مشوق و حمایت گر راه پدر بودند و خودشان هم راه جهاد را برگزیدند.

وی با بان اینکه جاویدالاثری شهید محمدرضا هم برای من حل شده بود، افزود: وقتی قربانی در راه خدا بخشیدی دیگر فرقی نمی‌کند این قربانی در کجای این دنیای و این کره خاکی باشد.

همسر شهید یعقوبی با اشاره به خبر مسرت بخش بازگشت پیکر شهید بیان کرد: خبر بازگشت غرورآفرین پیکر شهید یعقوبی چراغ خانه مان را روشن کرد.

فاطمه آقاجانی با بیان اینکه حضور پیکر شهید در گیلان تأثیرات فردی و اجتماعی فراوانی دارد، گفت: بازگشت پیکر شهید روح و روان فردی و اجتماعی جامعه را جلا می بخشد و موجب خیر و برکت است.

شهید «لیله القدر» گیلان

شهید محمدرضا یعقوبی که به دلیل شهادت در شب ضربت خوردن مولا علی (ع) به شهید «لیله القدر» معروف است رزم آزمایی در هشت سال دفاع مقدس او را اقناع نکرد و برای آزمون پیکاری سخت و نفس گیر این بار با لباس «بسیج» عازم جبهه دفاع حرم شد و به آرزوی چندین ساله‌اش رسید.

اما حالا بعد از گذشت ۷ سال پیکر مبارک شهید محمدرضا یعقوبی شناسایی و وارد گیلان شده تا آسمان شهر دوباره رنگ و بوی شهادت بگیرد.