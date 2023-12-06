به گزارش خبرنگار مهر، رضا زیرک پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: پیگیری اخذ مجوز تأسیس پردیس دانشگاه فرهنگیان با توجه به آمار بالای قبول شده‌های کنکور از دانشگاه فرهنگیان و سابقه وجود دانشسرای آیت الله مشگینی و الزهرا (س) در سنوات قبل از برنامه‌ها و اولویت مسئولان شهرستان است.

وی گفت: قدمت دانشگاه فرهنگیان به بیش از یک قرن در کشور ایران می‌رسد و این نشان از جایگاه مهم تربیت و آموزش در کشور است که به برکت انقلاب اسلامی امروز دانشگاه فرهنگیان در مسیر رشد و پیشرفت است در این شرایط اخذ مجوز ایجاد دانشگاه فرهنگیان در مشگین‌شهر نیازمند توجه ویژه مسئولین است.

معاون آموزش و پرورش شهرستان مشگین‌شهر بیان کرد: دانشگاه فرهنگیان نقش بسیار مهمی در امور تربیتی کشور دارد و در امر تربیت معلم با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری توسعه این دانشگاه مورد تاکید همه دست‌ اندرکاران است.

زیرک خاطرنشان کرد: ایجاد زمین چمن مصنوعی و سیستم گرمایشی استاندارد در سریع‌ترین زمان ممکن از مطالبات برحق دانش آموزان و اولیای دبستان پسرانه شاهد است.