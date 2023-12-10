سیدشهرام کهریزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشیکهای راهداری در استان مشخص شده و برای طرح زمستانی امکانات و تجهیزات را بسیج کرده و برنامهریزیهایمان را انجام دادیم.
وی درباره برنامهریزی برای تردد ایمن و روان در زمان بارشها، افزود: با توجه به ورود به نیمه دوم سال و آغاز نعمات آسمانی نظیر باران و برف باید برنامه ریزی و تمهیدات لازم توسط رؤسای ادارات شهرستانها برای اقدام به موقع در بحرانها و عملیات راهداری زمستانی انجام شود.
کهریزی تصریح کرد: برای راهداری زمستانی در سالجاری ۴۵۰ نفر نیروی راهدار در قالب ۴۹ اکیپ راهداری با ۴۸۱ دستگاه ماشین آلات راهداری آماده خدمات رسانی در طرح راهداری زمستانی هستند.
وی درباره آمادگی راهدارخانهها، گفت: ۴۶ راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان آماده انجام عملیات برفروبی هستند و ۴۴ هزار تن شن و نمک در این راهدارخانهها انبار شده است.
کهریزی در راستای آمادگی برای اجرای عملیات راهداری زمستانی خاطر نشان کرد: ایمنی تردد کاربران جادهای در اولویت قرار دارد تا کسانی که قصد سفر دارند، بتوانند سفر بدون خطری داشته باشند.
سرپرست راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: تلفن گویای ۱۴۱ هم بهصورت شبانهروزی پاسخگوی آخرین وضعیت و اطلاعات راههای کشور خواهد بود و کاربران جادهای که قصد سفر دارند میتوانند با تماس از آخرین وضعیت جادهها مطلع شوند.
نظر شما