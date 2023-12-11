افزایش حجم ترانزیت به ۱۲ میلیون تن

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به عملکرد ترانزیتی کشور اظهار کرد: با تمهیدات وزیر راه و شهرسازی و دیدارهایی که منجر به برگزاری نشستهایی با کشورهای همسایه و هیأتهای خارجی طی سال گذشته و امسال شد، شاهد شکسته شدن رکورد ماهانه آبانماه پس از ۱۰ سال و دستیابی به رشد ۳۳ درصد حمل بار ترانزیتی از کشور بودیم.
وی افزود: در آبان ماه سال جاری نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه ناوگان ایرانی و خارجی افزون بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالای ترانزیتی از قلمرو کشور حمل کردهاند که بیشترین میزان ترانزیت جادهای ماهانه از قلمرو کشور در سالهای گذشته بوده و نسبت به آبان سال گذشته رشد ۹۲ درصدی داشته است.
امانی تصریح کرد: پیشبینی میشود حجم بار ترانزیتی از کشور تا سه ماه آینده از مرز ۱۲ میلیون تن عبور کند که بیانگر یک اتفاق بزرگ در دولت سیزدهم است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: با وجود نوسازی نزدیک به ۲۶ هزار دستگاه کشنده از ابتدای دولت سیزدهم، میانگین عمر مفید ناوگان کشنده به زیر پنج سال کاهش یافته است. بر این اساس در حوزه حمل و نقل کالا مشکل خاصی وجود ندارد و اتفاقات خوبی بهویژه در حوزه ترانزیت در پیش است.
امانی خاطرنشانکرد: اتفاقات خوبی با توجه به توسعه دریا محور، بحث توسعه سواحل مکران و رشد صنایع در بنادر پیش بینی شده است که میتواند به تولید بار در کشور و نیز ترانزیت کالا کمک کند، برنامه و پیشبینیهای انجام شده با سازمان بنادر و دریانوردی پس از جمعبندی به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
نظر شما