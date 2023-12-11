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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

حضور ۹ سنگنورد ایران در مسابقات کاپ آسیا

حضور ۹ سنگنورد ایران در مسابقات کاپ آسیا

تیم ملی سنگنوردی ایران با ترکیبی متشکل از ۸ ورزشکار در بخش مردان و یک ورزشکار در بخش بانوان در رقابت های کاپ آسیا شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های سنگنوردی کاپ آسیا طی روزهای ۲۱ تا ۲۵ آذر در ریاض برگزار می‌شود.

تیم ملی ایران با ترکیبی متشکل از ۸ ورزشکار در بخش مردان و یک ورزشکار در بخش بانوان با هدایت مسعود زینالی و سرپرستی سعید حاجی بگلو در این رقابت‌ها شرکت خواهد داشت.

این تیم در سه ماده سرعت، لید و بولدرینگ در کاپ آسیا شرکت می‌کند.

ترکیب سنگنوردان ایران در هریک از بخش‌ها به این شرح است:

ماده سرعت
رضا علیپور، محمد ملودی و امیرحسین روح اللهی

ماده لید
رادین فروغیان، محمدحسین ساغری و الناز رکابی

ماده بولدرینگ
رادین فروغیان، فرزین قاجاریه، علی سلیمیان، محمدامین یزدی زاد و الناز رکابی

کد مطلب 5963742

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