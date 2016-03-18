محمد جواد جهانگیرزاده در گفتوگو با مهر به خدمات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(ع) در نوروز ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: تقویت خدمات در حوزههای رفاهی و امنیتی از طریق بسیج نیروهای اداری، خدماتی و خادمان افتخاری، تعامل سازنده با دستگاهها و مجموعههای خدمت رسان در شهر کریمه اهل بیت(ع) انجام شد.
وی ادامه داد: این اقدام با هدف تجمیع و هماهنگی پتانسیل استانی و ملی در حوزه خدمت رسانی، تقویت خدمات در حوزههای فرهنگی، پشتیبانی، اجرایی، فنی و مهندسی اعم از برق و روشنایی، تهویه، سرمایشی و گرمایشی، فرش آب آشامیدنی، سرویسهای بهداشتی، پله برقی، آسانسور، مسیرهای تردد، دربهای ورودی و خروجی، مسائل امنیتی، آرامش محیط، بهداشت محیط، پارکینگ، اطلاع رسانی مناسب، ارائه برنامههای فرهنگی ویژه نوروز و در نهایت ایجاد زمینه زیارت با معرفت و ثبت لحظات معنوی و خوش در روزهای آغازین سال از جمله خدمات است که به صورت شبانه روزی ارائه میشود.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) به ویژه برنامه تحویل سال نو اشاره کرد و گفت: این ویژه برنامه روز یکشنبه از ۶ و ۳۰ دقیقه صبح شروع و با قرائت قرآن توسط محمد حسین جان نثاری، قاری نوجوان آغاز میشود و با سخنرانی حجت الاسلام میرباقری و قرائت دعای توسل توسط حاج سید احمد شمس و اجرای تواشیح گروه جمع خوانی و مدیحه سرایی مشترک میعاد و معراج قم ادامه مییابد و پیام نوروزی مقام معظم رهبری نیز از تمامی بلندگوها پخش خواهد شد.
وی اظهار داشت: چهار ایستگاه راهنمای زائر نیز در چهار طرف حرم واقع در صحن جامع فاطمی، صحن حضرت جواد الائمه(ع)، میدان آستانه و بلوار بهار همه روزه از ساعت هشت صبح تا ۲۴ مستقر بوده و به راهنمایی زائران نوروزی، ارائه بروشور راهنمای زائر، توزیع ویژه برنامههای نوروزی حرم مطهر، توزیع مسابقه نوروزی عیدانه میپردازند.
جهانگیرزاده به مراسم و مجالس در حرم اشاره کرد و گفت: محفل انس با قرآن و عترت هر روز یک ساعت به اذان ظهر و جمعه شبها بعد از نماز عشا برپا خواهد شد.
وی افزود: «پرسش و پاسخ معارفی» نیز با نام زمزم معرفت هر روز یک ساعت و نیم به اذان مغرب و سخنرانی و مداحی هر شب بعد از نماز عشا و ادعیه و مناجات خوانی صبحها بعد از نماز صبح برگزار خواهد شد.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: سهشنبه شبها دعای توسل، پنجشنبه شبها دعای کمیل، صبحهای جمعه دعای ندبه، زیارت جامعه کبیره پنجشنبهها ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه زیارت آل یاسین جمعهها یک ساعت و نیم به غروب آفتاب در شبستان امام خمینی(ره) برپا میشود.
برپایی جشنهای خانوادگی
وی با بیان برپایی جشنهای خانوادگی نیز گفت: بیان نکات کاربردی، مسابقه حضوری و پرده خوانی که در آن ۱۲ موضوع از قبیل درباره خداوند، امام زمان(عج) و نوروز انتخاب شده است از جمله برنامههای حرم کریمه اهل بیت است که صبحها از ساعت ۱۱ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه و عصرها از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۹ در سالن اجتماعات حرم فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
محفل انس با قرآن و عترت هر روز یک ساعت به اذان ظهر و جمعه شبها بعد از نماز عشا برپا خواهد شد
جهانگیرزاده به برنامه پنج وعده نمازهای جماعت نیز اشاره کرد و گفت: شبستان حضرت امام خمینی(ره)، شبستان حضرت نجمه خاتون(س)، صحن امام رضا(ع) نیز برای اقامه نمازهای جماعت در نظر گرفته شده است که به تناسب جمعیت در صحن جامع فاطمی و حضرت جوادالائمه(ع) نیز برگزار میگردد.
وی به برپایی نمایشگاه فاطمی نیز اشاره کرد و گفت: خدمات بخشهای مختلف آستان حرم معصومه(س) به همراه ارائه خدمات به زائرین در ۱۳ غرفه این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته میشود.
رئیس آیینهای فاطمی آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: این نمایشگاه تا ۱۳ فروردین ماه صبحها از ساعت ۹ و۳۰ دقیقه الی ۱۴ و ۳۰ دقیقه و عصرها از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه الی ۱۶ و ۳۰ دقیقه واقع درصحن جامع فاطمی دایر میباشد.
نمایشگاه حریم حرم
وی در ادامه به نمایشگاه حریم حرم نیز اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه روایتی هنرمندانه از زندگانی حضرت فاطمه معصومه(ع) به همراه نمایش عکسهایی از بخشها و برنامههای مختلف حرم مطهر در معرض دید همگان قرار میگیرد.
جهانگیرزاده اضافه کرد: این نمایشگاه همه روزه صبحها از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه الی ۱۴ و ۳۰ دقیقه و عصرها از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه الی ۲۰ و ۳۰ در پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر پذیرای علاقمندان است.
وی گفت: برنامههای کودک و نوجوان نیز از جمله خدمان نوروزی سال ۹۵ است که در آن اجرای جنگ و مسابقه، غرفه خلاقیت، غرفه دیجیتال، اهدای هدیه و دیگر برنامهها به اجرا در خواهد آمد.
جهانگیرزاده ادامه داد: مرکز شماره یک در صحن امام رضا(ع)، جنب درب یک(ویژه پسران)، مرکز شماره دو واقع در شبستان امام خمینی(ره)، بالکن شرقی(ویژه دختران)، مرکز شماره سه در صحن جامع فاطمی(ع)، نمایشگاه نوروزی فاطمی(دختران و پسران) و مرکز شماره چهار در صحن حضرت جوادالائمه(ع)، نمایشگاه نوروزی فاطمی(ع) (دختران و پسران) صبحها از ساعت ۹: ۳۰ الی ۱۴: ۳۰و عصرها از ساعت ۱۶: ۳۰الی ۲۰: ۳۰ برپا است.
وی اظهارداشت: انتشارات زائر آستان قدس حرم حضرت معصومه(س) نیز همه روزه ۸ الی ۲۴ محصولات این آستان را شامل کتاب، محصولات فرهنگی، سرگرمیهای کودک و نوجوان، سوغات معنوی را در صحنها ی حضرت صاحب الزمان(عج)، حضرت حضرت جواد الائمه(ع)، جامع فاطمی(س) و میدان امام خمینی(ره) در اختیار همگان قرار میدهد.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) به برگزاری دورههای حرمشناسی و شخصیتشناسی حضرت معصومه نیز اشاره کرد و گفت: ثبت نام این دورهها در نمایشگاه فاطمی(ع) انجام میشود و در آن به معرفی زندگانی حضرت و ستارگان و بزرگان آرمیده در حرم مطهر، بیان شاهکارهای معماری حرم پرداخته میشود.
وی اضافه کرد: این نمایشگاه همه روزه صبحها از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه الی ۱۳ و عصرها از ۱۶ و ۳۰ دقیقه الی ۲۰ و ۳۰ دقیقه برپا است.
خاکسپاری عالمان شیعه در حرم
جهانگیرزاده گفت: حرم حضرت معصومه(س) جایی است که پس از وادی السلام نجف بیشترین عالم شیعه در آن به خاک سپرده شده و به این منظور معرفی بزرگان و ستارگان حرم لازم به نظر میرسد.
وی ادامه داد: برگزاری مسابقه نوروزی عیدانه در ویژه نامه نوروز نیز از جمله برنامههای حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) است که به دو شیوه میتوان در مسابقه شرکت کرد.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: به منظور شرکت به صورت حضوری میتوان کتابچه را از ایستگاههای اطلاع رسانی از ساعت ۸ تا ۲۴ دریافت کرد و در شیوه غیرحضوری – اینترنتی باید به پایگاه اطلاع رسانی حرم مطهر به نشانی www.amfm.ir بروند.
وی اظهار داشت: کانال حرم مطهر در شبکه اجتماعی تلگرام (@astane_karime) نیز به اطلاع رسانی در این موضوع پرداخته است.
جهانگیرزاده گفت: غرفههای مشاوره و پاسخگویی نیز با حضور کارشناسان برجسته خواهر و برادر صبحها از ساعت ۹: ۳۰ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به مشاوره خانواده، تربیتی و اخلاقی میپردازند.
نمک و نبات متبرک بدون محدودیت در دفاتر هدایا و نذورات و انتظامات در اختیار زائران قرار میگیرد
وی ادامه داد: ویژه برنامههایی نیز برای زائران غیرایرانی و گردشگران خارجی اندیشیده شده و در آن کارشناسان در زبانهای مختلف، ویژه برنامه تحویل سال و ترجمه پیام نورزوی مقام معظم رهبری، نمایشگاه فعالیتها، راهنمای زائر، مشاوره و پاسخگویی، نشستهای تخصصی، تور حرمشناسی را ترجمه میکنند.
رئیس آیینهای فاطمی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه برنامههایی نیز ویژه بانوان در نظر گرفته شده گفت: این برنامهها شامل سخنرانی، ادعیه خوانی، بیان احکام، اجرای مسابقه در رواق حضرت خدیجه(س) است که صبحها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۱۹ میباشد.
وی به غرفه خیرین و واقفین نیز اشاره کرد وگفت: هدف از برپایی این غرفه به ترویج و ساماندهی سنت حسنه وقف است که در صحن امام رضا(ع) صبحها از ساعت ۸ الی ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای علاقمندان است.
کارهای جانبی حرم مطهر حضرت معصومه(س)
جهانگیرزاده در ادامه به کارهای جانبی حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز اشاره کرد و گفت: در ایستگاههای صلواتی مخصوص نوروز ۱۰ هزار غذای صلواتی شبهای جمعه بدون فیش تقدیم زائران میشود.
وی گفت: نمک و نبات متبرک هم بدون محدودیت در اختیار زائران قرار میگیرد که همگان میتوانند با مراجعه به دفاتر هدایا و نذورات و انتظامات آن را تهیه کنند.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: گلهای بالای ضریح مطهر نیز در هفته دو بار تعویض و خشک میشود و در میان زائران پخش میشود.
وی به فعالیت خدام در حرم کریمه اهل بیت نیز اشاره کرد و گفت: هفت هزارو ۳۰۰ خدمت گذار در خدمت زائران کریمه اهل بیت هستند که ۳۰۰ خدام رسمی و قراردادی و هفت هزار خدمه افتخاری هستند.
پیش بینی حضور ۲۰ میلیون زائر در حرم
جهانگیرزاده در پاسخ به این سئوال که امسال میزبان چند میلیون زائر به حرم حضرت معصومه(س) هستیم؟ گفت: با توجه به آمارهای ما از سه منبع مورد اطمینان سال گذشته بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون زائر به قم آمدند که پیش بینی ما برای سال آینده بیش از ۲۰ میلیون زائر است.
وی گفت: در افق ۱۴۲۰ هجری شمسی تشرف ۳۶ تا ۴۰ میلیون زائر به این حرم حتمی است و طبق بررسی مشاوران ما برای پذیرش این مقدار زائر از هفت هکتار متر مربع فضا باید به ۱۷ هکتار متر مربع فضا برسد.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: پس از سفر ریاست جمهوری به قم گفته شد که پروژه اتصال صحن فاطمی به شبستان امام خمینی(ره) و صحن امام رضا(ع) تا پایان سال ۹۵ انجام میشود.
وی گفت: هزینه این پروژه در لایحه بودجه ۹۵ پیش بینی شده و امیدواریم در مجلس تصویب و قانونی شود تا بعد نظارتی و امنیتی حرم با این اقدام تقویت شود.
نظر شما