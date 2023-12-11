به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «میخاییل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در تماسی تلفنی با «موسی ابومرزوق» معاون رییس دفتر سیاسی حماس و سران دیگر گروه های فلسطینی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که میخاییل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی در روزهای یکشنبه و دوشنبه با حماس و دیگر گروه‌ های فلسطینی، خواستار آزادی اسیران شده است.

به گزارش رویترز، این رایزنی ها به دنبال مجموعه ای از دیدارها و تماس ها میان ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه و برخی سران کشورهای غرب آسیا در هفته گذشته صورت گرفت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است که رایزنی بوگدانوف بر وضعیت نظامی و انسانی در نوار غزه تاکید داشت، جایی که روسیه «موضع اصولی خود در مورد لزوم توقف درگیری ها و حل فوری همه مشکلات بشردوستانه به وجود آمده از جمله آزادی اسیران را تایید کرده است».

آنطور که بیانیه وزارت خارجه روسیه آورده است، معاون وزیر امور خارجه این کشور با مقامات ارشد سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، اتحادیه دمکراتیک فلسطین، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و حماس گفتگو کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این گفتگوها، برخی مسایل مربوط به تشدید درگیری میان فلسطینی ها و اسراییل بررسی و بر وضعیت جدید نظامی و انسانی در نوار غزه تمرکز شد.