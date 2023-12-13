رضایی: تفکر لیبرال دموکراسی مسلط بر جهان شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در همایش "ایران آینده، اعتلای حکمرانی برای پیشرفت" که به همت جمعیت مردمی جماران برگزار شد، شرکت کرد.

رضایی طی سخنرانی در این مراسم گفت: پس از گذشت چند سال از پایان جنگ دغدغه ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه آینده بود و اینکه چه کسانی باید بیایند که مسیر گذشته را ادامه دهند.

وی ادامه داد: کمونیست بر اروپای شرقی سلطه داشت و در آفریقا رخنه کرده بود و در آسیا نیز در کشورهایی نفوذ داشت و از آن طرف هم آمریکا سوی دیگر جهان را در اختیار گرفته بود و دو قطبی کمونیسم-لیبرال دموکراسی بر جهان حاکم بود و در این شرایط فکری نوین به نام جمهوری اسلامی به وجود آمد و این دو قطب هر دو در مقابل این فکر نوین ایستادند که اوج این مقابله در دوران جنگ بود و این یک رویداد بی همتا بود که هر دو قطب متخاصم جهان در جنگی در یک سو قرار گرفتند و از هیچ کمکی نسبت به صدام دریغ نکردند و از هیچ آسیبی نسبت به ایران کم نگذاشتند.

رضایی افزود: پس از فروپاشی شوروی، میشل فوکویاما در کتابی به نام پایان تاریخ می‌گوید در همه جهان لیبرال دموکراسی حاکم خواهد شد، حال آنکه در بحران بیماری کرونا همین فوکویاما در چند مقاله نسبت به نظام لیبرال دموکراسی اظهار تردید می‌کند.

وی با طرح این سوال که چگونه به ایران آینده بیندیشیم و چگونه ایران آینده را بسازیم، تشریح کرد: ما برای ترسیم آینده نیاز به یک مبنای مشترک داریم و آن چیزی نیست جز نظریه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که نظریه نظام انقلابی است و در توضیح آن آمده است که نظام انقلابی همواره آماده تصحیح خویش است اما اهل انفعال نیست، به نقدها واکنش مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت می‌داند، از ارزش‌های انقلاب فاصله نمی‌گیرد و پس از نظام سازی دچار رکود نمی‌شود و از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ضمن تشریح نظریه نظام انقلابی، گفت: این نظریه به این معنی است که با وجود تبدیل انقلاب اسلامی به نظام اسلامی، این نظام باید همواره انقلابی بماند و عمل کند و مدام خود را تصحیح کند، اما امروز ما چقدر از این رویه استقبال می‌کنیم؟

رضایی اضافه کرد: مسئله حکمرانی بسیار مهم است و عمل به اخلاق و ارزش‌ها و سن انقلاب و بازخوانی ارزش‌های ابتدای انقلاب در نظام کنونی، ما را به نظام انقلابی می‌رساند و امروز ما از این ارزش‌ها و قواعد فاصله گرفته‌ایم. درست است که سلایق تغییر می‌کند و جامعه در حرکت است و باید با آن پیش رفت، اما این تغییرات نباید تهی از ارزش‌ها شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قانون اساسی مترقی کشور، گفت: بسیاری از بندهای قانون اساسی هنوز اجرا نشده است و مثلاً در فصل هفتم که مربوط به شوراها و شهرداری‌ها است تمام امور غیرسیاسی شامل فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و … به نهاد جدیدی در دل دولت سیاسی واگذار شده است، حال آنکه امروز ما این نهاد را تبدیل به سازمانی برای جدول کشی و ساختمان سازی کرده‌ایم که هر روز هم خبری از دستگیری‌ها در آن می‌شنویم.

رضایی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، مسئله نهاد دولت و نه دولتمردان است، به این ترتیب که افراد در ساختاری نادرست قرار می‌گیرند که حتی اگر افراد لایقی باشند بواسطه ساختار نادرست دچار ناکارآمدی می‌شوند.

وی افزود: امروز موضوع وحدت در جبهه انقلاب از ضروریات پیشرفت کشور است و ما بیش از گذشته نیاز به وحدت و برادری داریم و در دهه اول انقلاب این برادری چنان قدرتی ایجاد کرده بود که وقتی احمد کاظمی اهل نجف آباد به شهادت رسید، قاسم سلیمانی از کرمان از ناراحتی و غم و غصه تا مدت‌ها در حالت ناراحتی و گریه بود.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس با اشاره به حادثه غزه، گفت: یکی از دلایل حمایت ایران از مقاومت فلسطین و غزه اولاً انگیزه مسئله اسلامی و دیگری انگیزه انسانی است، اما مسئله سومی هم هست و آن دشمنی رژیم صهیونیستی از ابتدای انقلاب است، اسرائیل از اول انقلاب مدام در حال آسیب زدن به کشورمان بوده است از جمله در ترور دانشمندان، تحریک عراق به حمله به ایران، تحریک برای لغو برجام، تحریک جمهوری آذربایجان و بسیاری از مسائل دیگر. در حوادث اخیر آن‌ها تلاش داشتند ایران را آمر حمله حماس جلوه بدهند و حال آنکه روش و منش جمهوری اسلامی ایران دستور دادن نیست و ما به دوستانمان ماهی نمی‌دهیم بلکه ماهیگیری یاد می‌دهیم.

رضایی با تشریح وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: امروز اسرائیل در دفاع، حمله و حتی آتش بس شکست خورده است، در دفاع طی چند ساعت با نفوذ رزمندگان صدها کشته و ده‌ها اسیر روی دستشان ماند. در موضع حمله به جز ننگ کودک کشی دستاوردی برای آنان به ارمغان نیامد و در موضوع آتش بس هم پس از آزادسازی اسرای اسرائیلی آنها لب به تمجید از حماس گشودند و آبرویی برای آن‌ها نماند.

وی یادآور شد: در ادامه هم آمریکا قطعنامه شورای امنیت برای جلوگیری از کشتار بیشتر مردم غزه را وتو کرد، تا جایی که حتی نماینده فرانسه هم لب به اعتراف گشوده و اظهار می‌دارد که شورای امنیت شکست خورده است و این یعنی تفکر لیبرال دموکراسی مسلط بر جهان شکست خورده است.

رضایی در پایان خطاب به حضار و خصوصاً جوانان گفت: امروز به مشکلات کشور نگاه نکنید و بدانید که با کمک شما جوانان حتماً آینده درخشانی در انتظار ایران اسلامی خواهد بود.