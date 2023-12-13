انجام تشریفات گمرکی بیش از ۶ میلیون مسافر در مرز مهران

میرآقا عبدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۲، بیش از ۶ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۶۵ مسافر از مرز رسمی مهران تردد داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد را نشان میدهد.
وی به آمار کل ورود و خروج از پایانه مرزی مهران از ابتدای سال تا پایان آبان ماه اشاره و اعلام کرد: از این تعداد تردد، ۳ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۲۵۹ نفر مسافر ورودی به کشور و ۲میلیون و ۹۴۲ هزار و ۸۰۶ نفر مسافرین خروجی از کشور هستند.
عبدی همچنین اظهار داشت: با توجه به تردد شبانه روزی مسافران و زائران از پایانه مسافری مهران، کارکنان گمرکات ایلام در شیفتهای مختلف و با استفاده از دستگاههای آشکار ساز در کمترین زمان نسبت به انجام تشریفات گمرکی و بازرسی کالاهای همراه مسافرین درمبادی ورودی و خروجی اقدام میکنند.
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