انجام تشریفات گمرکی بیش از ۵ میلیون و ۷۹۹ هزار مسافر در گمرک مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل گمرک استان ایلام از انجام تشریفات گمرکی کالاهای همراه بیش از ۵ میلیون و ۷۹۹ هزار مسافر در ۶ ماهه نخست سال جاری از گمرک مرزی مهران خبر داد.

سهراب کمری افزود: در نیمه ابتدای سال جاری ۵ میلیون و ۷۹۹ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین به ایام اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: در این ایام نیز بیش از ۳ میلیون تردد از مرز مهران ثبت شده که همکاران پرتلاش در گمرک مهران تشریفات گمرکی کالاهای همراه آنان را در کمترین زمان و بادقت و با استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری انجام داده‌اند.

مدیرکل گمرک استان ایلام تصریح کرد: همکاران مستقر در سالن مسافری به صورت شبانه‌روز پای‌کار هستند و تشریفات گمرکی کالاهای همراه مسافران و زائران را انجام می‌دهند.