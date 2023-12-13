به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «یاسین اکرم سریم» معاون وزیر امور خارجه ترکیه که به منظور شرکت در نشست‌های کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سوئیس سفر کرده است، امروز چهارشنبه در سخنانی بر لزوم برقراری آتش بس فوری و پایدار در نوار غزه تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه «اجلاس جهانی آوارگان ۲۰۲۳» با اشاره به گرامی‌داشت هفتاد و پنجمین سالگرد پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصریح کرد: شاهد زیرپا گذاشته شدن حقوق بشر و حقوق بین الملل هستیم. سکوت برخی کشورهای مدعی در قبال بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و عبادتگاه ها و کشتار زنان و کودکان (در غزه) نیز بسیار معنا دار است.

«یاسین اکرم سریم» همچنین با اشاره به تلاش‌های ترکیه به منظور برقراری آتش بس فوری و ارسال کمک‌ های ضروری به نوار غزه، گفت: در نوار غزه نه به توقف موقت حملات، بلکه به آتش‌ بس فوری و پایدار نیاز است.

در حالی که بمباران مناطق مختلف نوار غزه و حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه این مناطق همچنان ادامه دارد فعالان خبری از اوضاع وخیم پناهگاه‌های آوارگان فلسطینی سخن می‌گویند.

بر اثر حمله ارتش رژیم صهیونیستی به محل نگهداری آوارگان معلول فلسطینی در غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه ۲ فلسطینی شهید و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدرسه «الدرج» وابسته به آژانس آنروا در شرق شهر غزه را نیز بمباران کرد و چندین فلسطینی را به شهادت رسانده یا زخمی کرد.

بر اثر بمباران یک خانه در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه نیز یک فلسطینی به شهادت رسید و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند.