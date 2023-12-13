به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار مرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۵۲ هزار و ۴۰۰ تن انواع نهاده‌های دامی در استان قزوین توزیع شده است.

وی افزود: این نهاده‌های دامی شامل ذرت، سویا و جو است که بمنظور حمایت از تولید کنندگان زیر بخش دام و طیور و تشکل‌های زیرمجموعه از طریق سامانه بازارگاه بین تولید کنندگان توزیع شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین بیان کرد: از این میزان نهاده دامی سه هزار و ۵۶۰ تن جو، ۲۶ هزار و ۱۷۴ تن ذرت و ۲۲ هزار و ۶۸۰ تن سویا است.

غیاثوند یادآور شد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ هزار و ۸۰۰ تن نهاده‌های دامی از بنادر ورودی کشور با حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به استان وارد که ۲۳۰ میلیارد ریال برای حمل آن پرداخت شده است.