به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار مرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۵۲ هزار و ۴۰۰ تن انواع نهادههای دامی در استان قزوین توزیع شده است.
وی افزود: این نهادههای دامی شامل ذرت، سویا و جو است که بمنظور حمایت از تولید کنندگان زیر بخش دام و طیور و تشکلهای زیرمجموعه از طریق سامانه بازارگاه بین تولید کنندگان توزیع شده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین بیان کرد: از این میزان نهاده دامی سه هزار و ۵۶۰ تن جو، ۲۶ هزار و ۱۷۴ تن ذرت و ۲۲ هزار و ۶۸۰ تن سویا است.
غیاثوند یادآور شد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ هزار و ۸۰۰ تن نهادههای دامی از بنادر ورودی کشور با حمل و نقل ریلی و جادهای به استان وارد که ۲۳۰ میلیارد ریال برای حمل آن پرداخت شده است.
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