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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

هفته پنجم لیگ بیست‌وسوم؛

آخرین وضعیت استقلال پیش آغاز دربی۱۰۲/ غیبت دو بازیکن و یک مربی

آخرین وضعیت استقلال پیش آغاز دربی۱۰۲/ غیبت دو بازیکن و یک مربی

تیم فوتبال استقلال تهران در حالی امروز در دربی ۱۰۲ به مصاف پرسپولیس خواهد رفت که ۲ بازیکن و یک مربی را در اختیار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم‌های استقلال تهران و پرسپولیس از هفته پنجم امروز ۲۳ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

آبی‌های پایتخت در حالی امروز مقابل سرخ‌ها قرار خواهند گرفت که دو مدافع خود را به دلیل مصدومیت ندارند و همین موضوع چالشی برای جواد نکونام سرمربی این تیم است.

اما در خط حمله تیم استقلال تا دندان مسلح است، چرا که ارسلان مطهری و پیمان بابایی با رفع مصدومیت به این دیدار رسیدند تا نکونام و استقلال در پست خط حمله مشکلی نداشته باشد.

غایب بزرگ کادر فنی استقلال هم محمد نوازی مربی این تیم است. نوازی در دیدار هفته دوازدهم استقلال که مقابل فولاد بود از داور بازی کارت قرمز دریافت کرد و این دیدار را از دست داد.

کد مطلب 5966570

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