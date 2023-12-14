به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پرسپولیس امروز پنج‌شنبه ۲۳ آذر از ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی رو در روی هم قرار می‌گیرند. این بازی صد و دومین مصاف سرخابی‌های پایتخت محسوب می‌شود و همانند دیدارهای قبلی در این بازی هم تعدادی از نفرات حاضر در دو تیم برای اولین بار بازی برابر تیم رقیب را تجربه می‌کنند. در ادامه به اولین‌های دربی صد و دوم پایتخت خواهیم پرداخت.

اولین حضور تماشاگران بانوان در تاریخ دربی

در این بازی و برای اولین بار حدود ۳ هزار هوادار بانو از دو تیم استقلال و پرسپولیس می‌توانند بازی تیم محبوب خودشان را از نزدیک تماشا کنند. در تاریخ رقابت‌های دربی تاکنون سابقه نداشته که هوادران بانوان بتوانند در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند و بازی تیم خود را از نزدیک ببینند که در دربی ۱۰۲ این طلسم شکسته خواهد شد.

پیش از این و در فصل بیست و دوم مجوز حضور بانوان در ورزشگاه‌ها صادر شد و هواداران بانوان این دو تیم بارها با حضورشان در ورزشگاه آزادی به تشویق تیم محبوب خود پرداختند.

بازگشت جنجالی‌ترین یاغی این بار در قامت مربی

مهدی هاشمی نسب که در دوران بازیکنی خود سابقه حضور در هر دو تیم پرسپولیس و استقلال را داشته است و در دربی صد و دوم به عنوان دستیار جواد نکونام در تیم استقلال همراه آبی‌پوشان خواهد بود. هاشمی نسب سال ۱۳۷۹ و در انتقالی جنجالی در حالی که در عضویت تیم پرسپولیس بود با عقد قراردادی به استقلال پیوست و تبدیل به جنجالی‌ترین انتقال تاریخ فوتبال ایران شد. او در دوران بازی خود ۴ گل برای پرسپولیس و یک گل برای استقلال در رقابت‌های دربی به ثمر رساند؛ که پس از حضور او در تیم استقلال، هواداران پرسپولیس روی خوشی نسبت به او نداشتند و بارها و در دیدارهای مختلف با الفاظ و شعارهای تندی از هاشمی نسب استقبال کرده‌اند.

این برای نخستین بار است که هاشمی نسب به عنوان جزئی از کادر فنی استقلال در دربی حضور خواهد داشت که باید دید واکنش او در مقابل هواداران پرسپولیس و بالعکس چه خواهد بود.

اولین تجربه مربیگری نکونام در دربی

جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در فصل بیست و سوم برای اولین بار در دوران مربیگری خود روی نیمکت آبی‌ها در برابر رقیب سنتی خواهد نشست. نکونام زمانی که پیراهن استقلال را به عنوان بازیکن بر تن داشت در ۳ دربی برای تیم خود به میدان رفت که هر ۳ بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. این بار او باید در قامت یک مربی رو در روی پرسپولیس قرار گیرد. نکونام در فصل گذشته و زمانی که هدایت فولاد خوزستان را عهده دار بود توانست یک تساوی و پیروزی در برابر پرسپولیس کسب کند. او در دیدار سوپر کاپ هم توانست با یک گل پرسپولیس را شکست دهد تا از این حیث خاطرات خوبی را به عنوان سرمربی در مقابل سرخ‌پوشان داشته باشد.

دربی اولی‌ها

بازیکنانی در ترکیب هر دو تیم وجود دارند که برای اولین بار در برابر تیم رقیب قرار می‌گیرند. مسعود ریگی که سابقه پوشیدن پیراهن استقلال را هم در کارنامه خود دارد، در این فصل به عضویت پرسپولیس در آمده و برای اولین بار در دربی ۱۰۲ رو در روی تیم سابق خود قرار می‌گیرد. نبیل باهویی و شهاب زاهدی دو مهاجم پرسپولیس اگر در ترکیب این تیم قرار بگیرند اولین تجربه دربی خود را به دست می‌آورند. گوستاوو بلانکو و مهرداد محمدی در تیم استقلال هم شرایط مهاجمان پرسپولیس را دارند. این دو بازیکن در فصل بیست و سوم به استقلال پیوستند و این دیدار نخستین دربی آنها خواهد بود.

اولین کاپیتان دروازه‌بانان دو تیم

تاکنون در تاریخ برگزاری رقابت‌های دربی سابقه نداشته است که دروازه‌بان‌های دو تیم به عنوان کاپیتان در زمین حضور داشته باشند. سید حسین حسینی دروازه‌بان اول تیم استقلال به عنوان کاپیتان نخست این تیم هم به حساب می‌آید و در درون دروازه آبی‌ها برای دیدار با پرسپولیس قرار می‌گیرد. امید عالیشاه و وحید امیری به عنوان کاپیتان‌های اول و دوم پرسپولیس محسوب می‌شوند که امیری به دلیل مصدومیت غایب قطعی این بازی است اما امید عالیشاه می‌تواند پرسپولیس را همراهی کند. با توجه به اینکه عالیشاه تازه از بند مصدومیت رهایی یافته، امکان دارد از ابتدای بازی در ترکیب نباشد که در این صورت، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس به عنوان کاپیتان سرخ‌ها بازوبند را خواهد بست که اگر چنین اتفاقی رخ دهد برای اولین بار کاپیتان‌های دو تیم را دروازه‌بان‌ها تشکیل می‌دهند.