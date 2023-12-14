سپاهان دنبال فرار بزرگ/رحمتی دنبال بهبود رابطه با خودی ها درنساجی

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای معوقه هفته پنجم لیگ برتر ایران امروز با برگزاری سه دیدار در شهرهای مختلف پیگیری میشود که مهمترین آنها بین پرسپولیس و استقلال در تهران است اما دو بازی دیگر نیز تأثیر زیادی در تعیین جایگاه تیمها در جدول رده بندی این رقابتها دارد.
سپاهان اصفهان یکی از مهمترین بازیهای خود را مقابل فولاد خوزستان برگزار میکند. تقابل دو مربی خارجی فوتبال کشور که برای نخستین بار به مصاف اندیشههای همدیگر میروند. سپاهان برای نهایت استفاده از احتمال از دست رفتن امتیاز توسط یکی از دو تیم استقلال و پرسپولیس دنبال کاهش فاصله خود با صدر جدول است تا منتظر غفلتی کوچک از دو تیم پرطرفدار پایتخت باشد. به صدر جدول راه پیدا کند.
فولاد هم برای عبور از نوسانهای متوالی در هفتههای اخیر چارهای جز گرفتن امتیاز از سپاهان در اصفهان ندارد. خوان ایگناسیو مارتینز پس از اینکه جانشین علیرضا منصوریان در سرمربیگری فولاد شد شروع خوبی را با این تیم رقم زد اما سیر نزولی این تیم از هفته هفتم شروع شد تا فولادیها حالا از ۱۱ بازی گذشته خود تنها ۱۰ امتیاز کسب کرده و به رتبه چهاردهم سقوط کنند.
حالا فولاد که پس از صنعت نفت آبادان بدترین خط دفاع لیگ برتر را دارد چارهای جز بازی با کمترین اشتباه بخصوص خط دفاع مقابل یکی از بهترین خط حملههای لیگ برتر فصل جاری ندارد تا شاید بتواند امتیازی ارزشمند به عنوان سوغات از اصفهان ببرد.
همچنین دو برنده هفته قبل دیگر دیدار معوقه هفته پنجم را در قزوین برگزار خواهند کرد. شمس آذر که موفق به پیروزی مقابل ملوان در بندر انزلی در بازی قبلی شد میزبان نساجی مازندرانی است که با بازیکنان جوان خود همچون محمدرضا ترابی، مرصاد سیفی و حسین خطیر توانست استقلال خوزستان را با یک گل شکست دهد تا درصد کمی از فشار روی مهدی رحمتی برداشته شود و او امیداوار باشد با گرفتن بردی خارج از خانه مقابل شمس آذر شرایط را برای ادامه همکاری با نساجی تقویت کند.
دیدارهای امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ از سری مسابقات معوقه هفته پنجم لیگ برتر به شرح زیر است:
* سپاهان - فولاد؛ ساعت ۱۵
* پرسپولیس - استقلال؛ ساعت ۱۶:۱۵
* شمس آذر قزوین- نساجی مازندران ساعت ۱۷:۳۰
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