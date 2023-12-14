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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۵

سرهنگ پاشایی خبر داد؛

کلاهبرداری با ترفند پیامک سود سهام عدالت

کلاهبرداری با ترفند پیامک سود سهام عدالت

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا به شهروندان هشدار داد که مراقب ترفند مجرمان سایبری با عنوان دریافت سود سهام عدالت باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارش‌های دریافتی از هموطنان با مراکز امداد فوریت‌های سایبری پلیس فتا، مشخص شده مجرمان سایبری با مانیتورینگ فضای خبری کشور و با سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت با ترفند «واریز و یا افزایش سود سهام عدالت به حساب جاماندگان» با ارسال پیامک‌های جعلی حاوی لینک‌های آلوده مترصد آلوده‌سازی گوشی تلفن همراه فریب‌خوردگان و برداشت غیرمجاز از حساب مالی آنان هستند.

این مقام سایبری افزود: یکی از مشخصه‌های قابل تشخیص پیامک‌های جعلی حاوی لینک‌های آلوده، ارسال با شماره تلفن‌های شخصی و غیرسازمانی است و در این شگرد، کلاهبرداران در مرحله بعدی تکمیل فرایند مجرمانه خود متقاضیان و فریب‌خوردگان را به درگاه‌های جعلی هدایت و سپس اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به هشدارها و اطلاع‌رسانی این پلیس، هموطنان گرامی ضمن حفظ هوشیاری و آگاهی لازم در صورت مواجه با این‌گونه پیامک‌های جعلی به هیچ عنوان بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانیwww.cyberpolice.gov.ir اعلام کنند.

کد مطلب 5966932

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