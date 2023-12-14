کلاهبرداری با ترفند پیامک سود سهام عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارش‌های دریافتی از هموطنان با مراکز امداد فوریت‌های سایبری پلیس فتا، مشخص شده مجرمان سایبری با مانیتورینگ فضای خبری کشور و با سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت با ترفند «واریز و یا افزایش سود سهام عدالت به حساب جاماندگان» با ارسال پیامک‌های جعلی حاوی لینک‌های آلوده مترصد آلوده‌سازی گوشی تلفن همراه فریب‌خوردگان و برداشت غیرمجاز از حساب مالی آنان هستند.

این مقام سایبری افزود: یکی از مشخصه‌های قابل تشخیص پیامک‌های جعلی حاوی لینک‌های آلوده، ارسال با شماره تلفن‌های شخصی و غیرسازمانی است و در این شگرد، کلاهبرداران در مرحله بعدی تکمیل فرایند مجرمانه خود متقاضیان و فریب‌خوردگان را به درگاه‌های جعلی هدایت و سپس اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به هشدارها و اطلاع‌رسانی این پلیس، هموطنان گرامی ضمن حفظ هوشیاری و آگاهی لازم در صورت مواجه با این‌گونه پیامک‌های جعلی به هیچ عنوان بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانیwww.cyberpolice.gov.ir اعلام کنند.