هشدار پلیس فتا درباره شگردهای جدید کلاهبرداران مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، با تأکید بر گسترش دامنه کلاهبرداری‌های اینترنتی گفت: بررسی‌های علمی پلیس فتا نشان می‌دهد بیش از ۷۳ درصد مالباختگان، پیش‌تر هشدارهای امنیتی را شنیده یا دیده بودند اما در لحظه وقوع حادثه، قادر به تصمیم‌گیری صحیح نبوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یک وعده پول یا ماشین مجانی کافی است تا بسیاری از شهروندان هشدارها را فراموش کنند، افزود: دو گروه سنی بیش از همه در معرض آسیب هستند؛ سالمندانی که کندتر آموزش می‌بینند و جوانانی که آموزش‌ها را سطحی و سرسری دنبال می‌کنند.

سرهنگ پاشایی تغییر جهت مجرمان به جرایم سایبری را نتیجه نبود خطرات فیزیکی و امکان پنهان‌ماندن در فضای مجازی دانست و گفت: پایین بودن سواد سایبری و سطحی‌نگری، بزرگ‌ترین خلاهایی است که خلاف کاران علیه مردم استفاده می‌کنند؛ ضمن اینکه شگردهایشان نیز هر روز پیچیده‌تر می‌شود.

این مقام مسئول، با ذکر نمونه‌ای از شگردهای نوین کلاهبرداران، به پیام‌هایی اشاره کرد که از جانب افرادی با هویت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شود: این افراد وانمود می‌کنند سال‌ها خارج از کشور زندگی کرده‌اند، بیمارند و مقدار زیادی پول یا طلا دارند که می‌خواهند به ایران منتقل کنند و بین نیازمندان تقسیم کنند. پس از جلب اعتماد مخاطب، با ارسال تصاویر و اسناد جعلی ادعا می‌کنند صندوقچه پول به تهران رسیده و برای تحویل آن باید هزینه گمرک یا مالیات پرداخت شود.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفتگو از کاربران خواست به هیچ‌وجه به چنین پیام‌هایی پاسخ ندهند و افزود: هر فردی که در فضای مجازی با پروفایل و نام خاص به شما پیام می‌دهد، لزوماً همان کسی نیست که تصویرش را می‌بینید.

وی تأکید کرد: برنامه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون می‌توانند نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی داشته باشند، اما مهم‌تر از شنیدن هشدارها، عمل‌کردن به آنهاست.