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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۷:۴۹

شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای تهران دوباره آلوده شد

هوای تهران دوباره آلوده شد

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۴ قرار گرفته و وضعیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۴ قرار گرفته و وضعیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است. این در حالی بوده که طی دو روز گذشته به دلیل بارش باران و وزش باد تا حدودی وضعیت هوا بهبود یافت.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۹۲ قرار گرفته بود و کیفیت هوا قابل قبول بود

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۸۳ روز هوای قابل قبول، ۶۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۴ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 5967719

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