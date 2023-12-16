فلسطین و آرمان آن برای ما قابل دفاع است

به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه خاطرات رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سلول شماره ۱۴ با حضور جمعی از شخصیت‌ها، اصحاب رسانه و پژوهشگران پرتغالی و ایرانی و نیز تعدادی از سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم در لیسبون رونمایی شد.

مجید تفرشی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال با ابراز خشنودی از ترجمه و رونمایی کتاب «خون دلی که لعل شد» به زبان پرتغالی، درون مایه این کتاب را موضوع مقاومت دانست و گفت: بسیاری از ملت‌ها مانند الجزایر، کوبا و آفریقای جنوبی که سفرای آنها در این جلسه حاضر هستند با مقاومت به اهداف خود رسیده‌اند. همانگونه که خاطرات رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که انقلاب ایران در سایه مقاومت به پیروزی رسید.

نبیل ابوزنید سفیر فلسطین در لیسبون به نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت مردم فلسطین اشاره کرد و گفت: یادم می‌آید که در سال ۱۹۷۹ در واشنگتن تظاهرات می‌کردیم. آن زمان رهبر بزرگ ایران آیت الله خمینی بعد از انقلاب تصمیم به بازگشایی سفارت فلسطین در تهران با حضور یاسر عرفات کرد. آن اتفاق بزرگترین تغییر بود. آن واقعاً یک موضوع مهمی برای فلسطینی‌ها و مردم در آفریقای جنوبی بود. من در آن زمان در واشنگتن بودم که برای مردم آفریقای جنوبی در واشنگتن نیز به تظاهرات پیوستم.

وی در ادامه به تشریح وضعیت غزه پرداخت و ضمن اشاره به شکست تلاش‌هایی که در گذشته برای توقف اشغال فلسطین انجام شده و عدم پایبندی اسرائیل به توافقات با فلسطینیان مقاومت جامعه بین الملل را در مقابل با زورگویی قدرت‌های بزرگ خواستار شد.

ماموک ونا گایورتلیل سفیر آفریقای جنوبی در ادامه این مراسم به تجربه مقاومت در آفریقای جنوبی پرداخت و افزود: آن چیزی که امروز برای مردم فلسطین رخ می‌دهد برای ما مردم آفریقا قابل درک است. وقتی ما اوضاع فلسطین را می‌بینیم زخم‌های ما سر باز می کند… کودکانی که کشته می‌شوند و مردم بیگناهی که از بین می‌روند ما را رنج می‌دهد. بنابراین مفهوم مقاومت برای ما بسیار مهم است و پیروزی برای مردم فلسطین قطعی است. شما دیدید که بعد از اینکه ماندلا از زندان آزاد شد کشور ما پیروز شد. همانگونه که پس از رنج‌ها و مقاومت‌های بسیار مردم ایران که در کتاب آیت الله خامنه ای به آن اشاره شده انقلاب ایران به پیروزی رسید. پس پیروزی در نتیجه مقاومت قطعی است.

سفیر الجزایر در لیسبون آقای شکیب رشید نیز به تاریخ مقاومت مردم الجزایر اشاره کرد و گفت: کشور ما از ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ اشغال شده بود و بیش از یک و نیم میلیون شهید داد. ما اوضاع فلسطین را بخوبی درک می‌کنیم و نسل جوان ما در الجزایر در فضای فرهنگی مقاومت بزرگ شده است و ما معتقدیم که فلسطین پیروز است.

سفیر کوبا در لیسبون خانم ماریادومیگز نیز در ادامه به تجربه مقاومت در کوبا پرداخت و گفت: ما شکل دیگری از مقاومت را در کوبا تجربه کردیم. کوبا بعد از اینکه توسط اسپانیا مستعمره شد توانست بر آن چیره شود. اما مجدد توسط امریکایی‌ها قبضه شد. مردم ما تصمیم گرفتند که خود حاکمیت خود را تعیین کنند. همانطور که مردم ایران در سال ۱۹۷۹ انقلاب کردند. ما در سطح بین الملل فعال هستیم و از فلسطین و آرمان آن دفاع می‌کنیم. لذا مقاومت در بین مردم ما نهادینه شده و ما این موضوع را به خوبی درک می‌کنیم. پس نهایتاً به شما می گویم که سرانجام مقاومت پیروزی قطعی است.

محمد اخگری معاون بین الملل مؤسسه انقلاب اسلامی نیز با تشریح ویژگی‌های کتاب و بیان رنج و مقاومت مردم برای رسیدن به پیروزی گفت: این کتاب بیانگر تاریخ مقاومت مردم ایران برای رسیدن به پیروزی است.

وی با روایت بخشی از کتاب در خصوص خاطره رهبر انقلاب از سپتامبر سیاه افزود: امروز پس از پنجاه سال همچنان شاهد کشتار فلسطینیان هستیم و مقاومت یعنی مفهوم اصلی این کتاب کلید پیروزی فلسطینیان است