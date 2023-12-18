دستورالعمل صدور معافیت تحصیلی دانشجویان ایرانی در خارج

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور دانشجویان، دستورالعمل صدور معافیت تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج را اعلام کرد که به شرح زیر است :

قوانین و مقررات معرفی به سازمان وظیفه عمومی ناجا

کلیه دانشجویان موظف هستند تا شش ماه پس از صدور معافیت تحصیلی، وضعیت خود را از طریق سامانه های میخک و سجاد به روزرسانی کرده و در صورت عدم اخذ ویزا به سازمان مراجعه نمایند.

اشتغال به تحصیل دانشجو درهرترم باید از طریق سامانه میخک تایید و درسامانه سجاد تحت عنوان گزارش تحصیلی بارگذاری گردد.

تغییر وضعیت تحصیلی (فراغت از تحصیل، انصراف از تحصیل، اخراج از تحصیل، تغییر دانشگاه، تغییر رشته و تغییر مقطع) باید در اسرع وقت به سازمان اموردانشجویان منعکس گردد.

دانشجویان درسال شمسی اجازه دوبار تردد به میهن اسلامی را دارند که مجموع آن بیش از ۹۰ روز نبوده و فاصله بین هر تردد یک ترم تحصیلی خواهد بود.

پذیرش هایی که شامل دوره پیش نیاز باشند (دوره زبان یا واحد پیش نیاز) قابل بررسی نیستند، لطفادرهنگام ارائه پذیرش به این نکات دقت شود.

این اداره کل صرفا امکان بررسی پذیرش از دانشگاههای معتبر را دارد. لطفا قبل از اقدام برای اخذ پذیرش به سایت اداره کل امور دانش آموختگان (ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی) مراجعه نمایید.

کلیه دانشجویانی که از دوره کارشناسی ارشد و دکتری نوبت اول (روزانه) انصراف می دهند می بایست با دانشگاه تسویه اموزش رایگان انجام دهند.

جهت معرفی به سازمان وظیفه عمومی ناجا و گرفتن معافیت تحصیلی خارح از کشور، دریافت برگه سبز از پلیس ۱۰+ الزامی است.

دانشجویانی که مدرک دیپلم ۱۲ ساله از خارج از کشور گرفته اند موظف به ارزشیابی آن در آموزش و پرورش مدارک خارجی (سعادت آباد ـ میدان فرهنگ) هستند.

دانشجویانی که در خارج از کشور حضور دارند می بایست به همراه پذیرش، گواهی اشتغال به تحصیل با تایید سامانه میخک ارائه کنند.