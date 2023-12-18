به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها کامیون حامل نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را با راکت ضدنفر در شرق شهر خان‌یونس هدف قرار داده‌اند.

علاوه بر این موضع نظامی «کیسوفیم» نیز از سوی گردان‌های قسام موشک‌باران شد. گردان‌های قسام استحکامات و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شمال خان‌یونس را نیز با خمپاره سنگین هدف قرار داد.

مبارزان قسام یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را نیز با راکت «یاسین ۱۰۵» در خان‌یونس هدف گرفتند.

یک خودرو جیپ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در اطراف منطقه ابراج الندی در شمال نوار غزه از سوی گردان‌های قسام هدف گرفته شد. این اقدام نیز به نظامیان و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی آسیب وارد کرد.

از سوی دیگر گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که کنترل یک پهپاد شناسایی ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق خان‌یونس به دست گرفته است.

استحکامات و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «ناحل عوز» نیز از سوی مبارزان گردان‌های قدس با موشک و خمپاره هدف گرفته شد.