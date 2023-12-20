به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که بعد از ظهر چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی برگزار شد، جمعی از اهالی صنعت دارو حضور داشتند.

در ابتدا، محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران گفت: در حال حاضر در اتاق بازرگانی ۱۱ کمیسیون تخصصی داریم که کمیسیون سلامت یکی از این ۱۱ کمیسیون است.

وی افزود: من خیلی تلاش کردم انجمن داروسازان را وارد اتاق کنم اما از مزیت‌های این اتاق مطلع نبودند.

نجفی عرب ادامه داد: بهترین راه ورود به برنامه توسعه هفتم و اثرگذاری در آن، از طریق اتاق است.

وی افزود: باید از فرصت به دست آمده در اتاق بازرگانی، نهایت بهره برداری را برد و اتاق تهران، از اثرگذاری بیشتری برخوردار است.

نجفی عرب تاکید کرد: چالش‌های داروخانه‌ها کم نیست و این آمادگی را داریم که از طریق انجمن داروسازان ایران، داروخانه‌ها را به عضویت اتاق در آوریم.

وی افزود: چالش عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها را می‌توان از طریق کمیسیون سلامت در اتاق مورد بحث و بررسی و گفتمان قرار داد و بهترین راه را انتخاب کرد.

نجفی عرب به موضوع مافیای دارو که اخیراً دوباره رسانه‌ای شده است، اشاره کرد و گفت: متأسفانه چند سالی است درگیر این قبیل اصطلاحات شده‌ایم و برخی مسئولین هم به این موضوعات استناد می‌کنند.

در ادامه ، عباس کبریایی زاده رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت گفت: نظام دارویی در هر کشوری یک سیستم است و WHO گفته یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که امید به زندگی را بالا ببرد، دارو است.

وی افزود: امید به زندگی در ایران در دهه ۳۸ سال بود که امروز به حدود ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.

کبریایی زاده ادامه داد: دارو یک کالای اقتصادی است و هزینه دارد. بالاترین رشد سالانه مربوط به کالاهای سلامت است و دارو، یکی از مهم‌ترین کالاهای سلامت است.

وی افزود: WHO می‌گوید اگر می‌خواهید نظام دارویی شما خوب کار کند، این نظام باید پایدار و با کیفیت باشد. داروخانه‌های علمی داشته باشید و این داروخانه‌ها، کارشان را درست انجام دهند.

کبریایی زاده تاکید کرد: WHO می‌گوید نظام سلامت به شدت متأثر از نظام سیاسی است و همه را شامل می‌شود.

وی افزود: اگر مافیای دارو وجود دارد، چرا برخورد نمی‌کنیم و اگر نداریم، چرا ادعا می‌کنیم.

در ادامه نشست بررسی چالش‌های اقتصاد داروخانه‌ها، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: باید از فرصت به دست آمده در اتاق تهران به خوبی استفاده کنیم تا به اهدافمان برسیم.

وی افزود: متأسفانه بسیاری از مشکلات امروز داروخانه‌ها، مربوط به دوره‌ای است که وزیر بهداشت داروساز بوده است.

کلانتری ادامه داد: حدود ۸۰ درصد فارغ التحصیلان داروسازی به سمت داروخانه‌ها گرایش پیدا می‌کنند، به طوری که ۳۰۰۰ داروخانه در مدت کوتاهی تأسیس شد.

وی افزود: وقتی ۲۵ درصد داروخانه‌های کشور ظرف یکسال تأسیس می‌شود، نتیجه این می‌شود که شاهد ورشکستگی داروخانه‌ها باشیم.

کلانتری ادامه داد: طرح دارویاری اگر اجرا نمی‌شد همین حالا هم تراز اکثر داروخانه‌های کشور منفی می‌شد.

وی به اثرات منفی طرح دارویاری اشاره کرد و افزود: طرح دارویاری باعث شد حجم مطالبات داروخانه‌ها بین ۲ تا ۵ برابر افزایش یابد.

کلانتری گفت: طرح دارویاری باعث شد حجم مطالبات ما از بیمه‌ها افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر بیمه‌ها، ۱۲.۵ همت به داروخانه‌های بخش خصوصی بدهی دارند.

کلانتری ادامه داد: داروخانه‌ها حدود یک ۱,۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی دارند.