خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سایت شبکه المیادین در گزارشی مفصل در خصوص آخرین تحولات میدانی مربوط به جنگ در نوار غزه نوشت: نیروهای مقاومت فلسطین به ایستادگی خود مقابل پیشروی عناصر رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند. بر اساس تقسیم بندی تل آویو این پیشروی‌ها در سومین مرحله خود جنوب نوار غزه و مرکز آن را در بر گرفته و درگیری‌هایی نیز در بخش شمالی در جریان است. ارتش رژیم صهیونیستی روزانه متحمل تلفات و خسارت‌های گسترده‌ای با نزدیک شدن به مرکز شهرها و مناطق مسکونی می‌شود.

محورهای درگیری در نوار غزه

از بیت حانون در شمال نوار غزه شروع می‌کنیم. ارتش رژیم صهیونیستی پایان عملیات رزمی در این منطقه را بعد از ۲ ماه و نیم تلاش برای به دست گرفتن کنترل این شهر کوچک جدا شده از نوار غزه اعلام کرده است. با وجود آنکه ارتش رژیم صهیونیستی از پایان عملیات رزمی در بیت حانون خبر داده اما نیروهای مقاومت ممکن است اشغالگران صهیونیست را در این شهر غافلگیر کنند.

عبدالرحمن نصار تحلیل گر امور فلسطین در این خصوص گفت: به دست گرفتن کنترل بیت حانون توسط اشغالگران صهیونیست یک دستاورد نظامی به شمار نمی‌رود و این همان چیزی است که ارتش‌های غربی به خوبی خبر دارند به ویژه آنکه این مساله در سایه حجم گسترده‌ای از درگیری‌ها به مدت طولانی و در یک مساحت جغرافیایی کوچک محقق شده است.

با این وجود، گره‌های زیادی در جبهه شمالی نوار غزه به ویژه جبالیا، تل الزعتر و بیت لاهیا که شاهد ایستادگی شدید نیروهای مقاومت است وجود دارد. همین ایستادگی باعث شده اشغالگران صهیونیست نتوانند با وجود پوشش هوایی گسترده از سوی جنگنده‌ها منطقه‌های به دست گرفته را تثبیت کنند.

در شهر غزه نیز نیروهای مقاومت همچنان به نبرد سنگین خود با اشغالگران صهیونیست در محله‌های شیخ رضوان، شجاعیه و الزیتون که دارای منطقه‌های کشاورزی گسترده است ادامه می‌دهند. نظامیان صهیونیست هنوز نتوانسته‌اند درگیری‌ها در این سه محله را به نفع خود متوقف کنند.

در دیرالبلح و النصیرات واقع در مرکز نوار غزه نیز درگیری‌هایی در جریان است. خان یونس واقع در جنوب نوار غزه نیز شاهد تداوم نبرد نیروهای مقاومت با اشغالگران به ویژه در مناطق شرقی و شمالی آن است.

در حالی رژیم صهیونیستی از پیشروی خود در محور صلاح الدین واقع در جنوب غزه سخن می‌گوید که عرض این محور از چند صد متر تجاوز نکرده و طول آن ۱۵ کیلومتر از دریای مدیترانه تا گذرگاه کرم ابوسالم است. این محور به عنوان یک منطقه حائل در معاهده میان مصر و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۹ معرفی شده و بر اساس این معاهده ۷۵۰ نظامی مصر در این منطقه برای تأمین امنیت آن مستقر هستند.

نمایش جدید موشک‌های «کورنت»

یکی از جدیدترین تحولات میدانی مربوط به نوار غزه ظهور مجدد موشک‌های کورنت در میدان نبرد در بیت لاهیا است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی فکر می‌کرد انبارهای موشک کورنت نیروهای مقاومت را هدف قرار داده است.

با وجود کاهش حجم حملات موشکی نیروهای مقاومت علیه منطقه‌های موجود در داخل اراضی اشغالی اما این حملات همچنان ادامه دارد. حمله موشکی روز گذشته علیه تل آویو بعد از گذشت ۷۴ روز از آغاز طوفان الاقصی باعث شد رژیم صهیونیستی در شوک فرو رود.

نقاط قوت تونل‌های غزه

عبدالرحمن نصار در خصوص تونل‌های غزه که نیروهای مقاومت برای هدف قرار دادن و نبرد با اشغالگران صهیونیست از آنها استفاده می‌کنند گفت: ما چند نوع تونل در این باریکه داریم؛ تونل‌های هجومی که از آن برای رفت و آمد و جا به جایی نیروهای مقاومت استفاده می‌شود. تونل‌های دفاع برای هدف قرار دادن اشغالگرانی که به منطقه نفوذ کرده‌اند و تونل‌هایی برای شلیک موشک‌ها با استفاده از سکوهای خاص. تونل‌ها و اتاق‌هایی نیز برای اداره عملیات جنگ و تونل‌های یگان‌های چترباز و همچنین تونل‌های لجستیکی دربرگیرنده مواد غذایی و آب وجود دارند.

تونل‌های مذکور توسط نیروهای مقاومت به درهای آهنی بعد از جنگ سال ۲۰۲۱ مجهز شده‌اند چرا که رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن نیروهای مقاومت از گازهای بی بو و بی رنگ در این تونل‌های استفاده می‌کند. این درها مانند درهای زیردریایی‌ها بوده و مانع نفوذ گاز و آب به داخل تونل‌ها می‌شود.

یکی دیگر از نقاط قوت تونل‌های نوار غزه این است که نیروهای مقاومت این تونل‌ها را در عمق‌های مختلف و مساحت‌های گوناگون ساخته‌اند. عمق برخی از این تونل‌ها به ۵۰ متر زیر زمین رسیده و هدف قرار دادن آنها با استفاده از موشک‌های بسیار سنگین رژیم صهیونیستی نیز ناممکن است.

این تونل تبدیل به یک معما و گره بزرگ برای ارتش رژیم صهیونیستی شده به طوری که با وجود تأثیرگذاری و اهمیت این تونل‌ها در تعیین سرنوشت نبرد، ارتش رژیم صهیونیستی طرح و نقشه خاصی برای برخورد با این تونل‌ها ندارد.

تاریخ تونل‌های مقاومت

گردان‌های قسام سال‌ها قبل از تونل‌های زیر زمینی به عنوان یک سلاح پیش از عقب نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ استفاده می‌کرد. نیروهای فلسطینی در سال ۲۰۰۴ توانستند یک تونل زیر ایست بازرسی ابوهولی که مناطق جنوبی نوار غزه از مرکز آن را جدا می‌کرد حفر کنند. طول این تونل در آن زمان به ۴۹۵ متر و با عمق ۴ متر زیر زمین می‌رسد. انتهای تونل نیز به ساختمان فرماندهی عملیات در منطقه ابوهولی و با عمق ۸۰ سانتیمتر می‌رسید.

در آن زمان تونل مذکور به سه شاخه شرق، مرکز و غرب تقسیم می‌شد و بمب‌های زیادی در شاخه‌های این تونل انبار شد. به عنوان مثال یک بمب بسیار قدرتمند به وزن ۶۵۰ کیلوگرم در شاخه شرقی، یک بمب ۷۰۰ کیلوگرمی در شاخه غربی و یک بمب ۶۵۰ کیلوگرمی در شاخه میانی آن جاگذاری شد. در مجموع ۲۰۰۰ کیلوگرم مواد منفجره در این تونل کار گذاشته و در تاریخ ۲۷/‏۰۶/‏۲۰۰۴‬ منفجر شد که در نهایت به تخریب کامل ساختمان فرماندهی عملیات دشمن و هلاکت هفت نظامی صهیونیست انجامید.

از آن زمان فرماندهی عملیات گردان‌های قسام به تونل‌های هجومی به عنوان یک تاکتیک مؤثر نگاه می‌کند به ویژه آنکه بعد از ایجاد یک منطقه حائل گسترده توسط ارتش رژیم صهیونیستی در طول مرزهای شرقی نوار غزه نیروهای مقاومت هیچ جایی برای مانور و پنهان شدن نداشتند.

در سال ۲۰۰۶ نیروهای گردان‌های قسام، ناصر صلاح الدین و جیش الاسلام موفق شدند یک تونل حفر کرده و خود را به پایگاه صوفا واقع در نزدیکی گذرگاه کرم ابوسالم رسانده و تعدادی از نظامیان دشمن را به هلاکت برسانند و گلعاد شالیط معروف را به اسارت بگیرند.

بعد از جنگ ۲۰۰۸ که برای آزاد سازی گلعاد صورت گرفت و ۲۲ روز به طول انجامید، نیروهای قسام با این مشکل رو به رو شدند که ارتش رژیم صهیونیستی به صورت گسترده از پهپادهایی استفاده می‌کند که می‌توانند صدها تن از نیروهای مقاومت را رصد کرده و آنها را به شهادت برسانند. بعد از این جنگ بود که نیروهای قسام یک پروژه بزرگ طی ۱۰ سال برای حفر صدها کیلومتر تونل زیر زمینی آغاز کردند. این شهر زیرزمینی محله‌ها و نقطه‌های مختلف نوار غزه را به هم متصل می‌کند.

بنا به گفته برخی منابع در گردان‌های قسام، طول این شبکه تونلی به ۴۷۰ کیلومتر می‌رسد و در کنار آن ده‌ها تونل هجومی نیز وجود دارند. از سال ۲۰۰۸ تعداد زیادی از نیروهای مقاومت در مسیر حفر این تونل‌ها جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند. آزمایش واقعی این تونل‌ها در جنگ سال ۲۰۱۴ صورت گرفت به طوری که نیروهای مقاومت تصمیم گرفتند وارد نبرد تن به تن با عناصر متجاوز در اطراف محله الشجاعیه، الفتاح و رفح شده و با استفاده از تونل‌های مذکور این اشغالگران را هدف قرار دهند.

در جنگ سال ۲۰۱۴ ارزش و جایگاه این تونل‌ها بیش از هر زمان دیگری در سطوح فنی و لجستیکی مشخص شد به ویژه آنکه با استفاده از این شبکه زیر زمینی حملاتی علیه مواضع نظامیان صهیونیست در ناحل عوز و پایگاه ۱۶ و ابومطیبق صورت گرفت.