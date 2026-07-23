صادقی: اربعین فرصتی برای روایت کردستان و تقویت وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق صادقی، ظهر پنجشنبه در نشست کمیته اطلاعرسانی، رسانه و تولید محتوای اربعین حسینی در کردستان اظهار کرد: اربعین ظرفیت ارزشمندی برای روایتگری است و باید از این فرصت برای تبیین مفاهیم عاشورا، خونخواهی امام حسین(ع) و بازخوانی حماسه و مظلومیت مردم استفاده کرد.
وی افزود: روایت اربعین نباید تنها به لحظه حضور زائر در مرز و زیارت محدود شود، بلکه باید از زمان حرکت کاروانها، حال و هوای معنوی زائران، حضور در مسیر و بازگشت آنان را نیز دربرگیرد و این ظرفیت میتواند سوژههای متنوعی را برای تولید محتوای رسانهای فراهم کند.
مسئول جبهه فرهنگی کردستان با اشاره به ظرفیت مرز باشماق و مسیر تردد زائران، گفت: اربعین فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای استان و روایت خدماتی است که به برکت این رویداد و حضور زائران در مسیرهای مختلف ایجاد شده است.
صادقی ادامه داد: در کنار روایت زائران، باید به جاماندگان اربعین نیز توجه شود و داستانها و روایتهای آنان به عنوان بخشی از فضای معنوی این ایام در رسانهها بازتاب پیدا کند.
وی با تأکید بر ضرورت انعکاس مظلومیت مردم کردستان در جریان جنگ اخیر، بیان کرد: در روایتهای رسانهای باید توجه داشت که در جریان حملات، تنها مراکز نظامی آسیب ندیدند، بلکه اماکن مذهبی، مراکز درمانی، زیرساختهای فرهنگی و گردشگری و خانههای مردم نیز هدف قرار گرفتند.
مسئول جبهه فرهنگی کردستان افزود: روایت شهدای غیرنظامی و مظلومیت خانوادههایی که عزیزان خود را در این حوادث از دست دادهاند، از جمله موضوعاتی است که باید با زبان هنر و رسانه برای مخاطبان داخلی و خارجی بازگو شود.
صادقی با اشاره به ظرفیت زائرانی که از مسیر کردستان عبور میکنند، گفت: میتوان روایتهای ناب و کمتر شنیدهشده شهدای استان را برای زائران بازگو کرد تا آنان با بخشی از مظلومیت مردم کردستان و ایران آشنا شوند.
وی بر ضرورت تقویت روایت وحدت و برادری میان ملتهای منطقه تأکید کرد و گفت: اربعین بستری ارزشمند برای نمایش همدلی ملتهاست و باید از این ظرفیت برای قدردانی از مردم عراق در میزبانی از زائران و تبیین مفهوم امت واحده استفاده کرد.
صادقی خاطرنشان کرد: روایت مظلومیت کردستان، تبیین جنایات دشمن، خونخواهی امام حسین(ع) و تقویت وحدت ملتهای منطقه باید به صورت منسجم در تولیدات رسانهای اربعین مورد توجه قرار گیرد و رسانهها با بهرهگیری از ظرفیت روایتگران محلی و مردمی میتوانند این مفاهیم را به شکلی اثرگذار به مخاطبان منتقل کنند.
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