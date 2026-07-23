به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای آسیایی همواره برای فوتبال آسیا داستانی متفاوت داشته است. اگرچه جام ملتهای آسیا بالاترین سطح رقابت ملی فوتبال قاره محسوب میشود، اما در کشورهای شرق آسیا، اهمیت مدال بازیهای آسیایی باعث شده این مسابقات جایگاهی ویژه داشته باشد. ژاپن، چین و کرهجنوبی همواره با نگاه ویژهای به این رقابتها وارد میشوند و موفقیت در آن را بخشی از برنامه توسعه فوتبال پایه خود میدانند.
در چنین شرایطی، قرعهکشی فوتبال مردان بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برای تیم ملی امید ایران مسیر سادهای ترسیم نکرد. شاگردان حسین عبدی در گروه B باید با چین، امارات و کرهشمالی رقابت کنند؛ سه تیمی که هرکدام ویژگیهای متفاوتی دارند و عبور از این مرحله نیازمند آمادگی کامل فنی، تاکتیکی و ذهنی خواهد بود.
نایبقهرمان آسیا و جدیترین آزمون ایران
شاید مهمترین نکته درباره گروه ایران، حضور چین به عنوان یکی از مدعیان جدید فوتبال پایه آسیا باشد. چینیها دیگر همان تیم سالهای گذشته نیستند که بتوان با تکیه بر نتایج قبلی درباره آنها قضاوت کرد.
تیم زیر ۲۳ سال چین در آخرین دوره جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ عملکردی تاریخی داشت و برای نخستین بار به دیدار نهایی این رقابتها رسید. هرچند در فینال برابر ژاپن شکست خورد، اما کسب عنوان نایبقهرمانی آسیا نشان داد فوتبال پایه چین با برنامهریزی جدید، فاصله خود را با قدرتهای سنتی قاره کاهش داده است.
چینیها در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی روی آکادمیها، استعدادیابی و ساختار تیمهای پایه انجام دادهاند و حالا با نسلی روبهرو هستیم که تجربه حضور در مسابقات بزرگ آسیایی را دارد. همین موضوع، نخستین دیدارهای ایران در ناگویا را به آزمونی جدی برای شاگردان حسین عبدی تبدیل میکند.
کرهشمالی؛ حریف همیشگی و غیرقابل پیشبینی
در کنار چین، کرهشمالی نیز یکی از تیمهایی است که نباید دستکم گرفته شود. فوتبال این کشور سالهاست با تکیه بر ویژگیهایی مانند قدرت بدنی بالا، نظم تاکتیکی، دوندگی زیاد و روحیه جنگندگی شناخته میشود.
کرهشمالی در بازیهای آسیایی هانگژو نیز عملکرد قابل توجهی داشت و تا مرحله یکچهارم نهایی پیش رفت. این تیم پس از عبور از مرحله گروهی و شکست بحرین در مرحله حذفی، تنها برابر ژاپن متوقف شد تا بار دیگر نشان دهد در ردههای پایه یکی از تیمهای سرسخت آسیاست.
برای ایران، دیدار با چنین تیمی علاوه بر مسائل فنی، یک آزمون فیزیکی و ذهنی نیز خواهد بود؛ چرا که کرهشمالی معمولاً اجازه نمیدهد مسابقه برای حریف با آرامش پیش برود.
امارات؛ حریفی با نسل جدید
امارات نیز هرچند در آخرین دوره بازیهای آسیایی حضور نداشت، اما طی سالهای اخیر توجه ویژهای به فوتبال پایه داشته است. توسعه آکادمیها، برنامههای استعدادیابی و حضور مستمر در رقابتهای بینالمللی باعث شده تیمهای پایه این کشور نسبت به گذشته پیشرفت کنند.
به همین دلیل، امارات را نمیتوان حریفی آسان برای ایران دانست و کسب امتیاز مقابل این تیم نیز نیازمند تمرکز کامل خواهد بود.
مسیر سخت تا مدال
دشواری کار تیم ملی امید ایران تنها به مرحله گروهی محدود نمیشود. جایگاه ایران در پایان این مرحله اهمیت زیادی خواهد داشت؛ چرا که مسیر مرحله حذفی را مشخص میکند. حضور ژاپن، میزبان مسابقات، در گروه A باعث شده احتمال تقابل با یکی از قدرتهای اصلی فوتبال آسیا در مراحل ابتدایی حذفی نیز وجود داشته باشد.
البته وضعیت نهایی جدول حذفی به رتبه تیمها در مرحله گروهی بستگی دارد، اما واقعیت این است که برای رسیدن به مدال در ناگویا، هیچ مسیر آسانی وجود ندارد. تیمی که هدفش حضور روی سکو باشد، باید از مرحله گروهی با قدرت عبور کند و در ادامه برابر بهترینهای قاره قرار بگیرد.
تیم ملی امید ایران با هدایت حسین عبدی در شرایطی راهی ناگویا خواهد شد که هدف اصلی آن تنها حضور در مسابقات نیست؛ بلکه بازگرداندن فوتبال امید ایران به جمع مدعیان آسیاست. با این حال، قرعه نشان میدهد برای رسیدن به این هدف، مسیر از همان ابتدا سخت خواهد بود؛ مسیری که از رویارویی با نایبقهرمان آسیا آغاز میشود و ممکن است در ادامه به جدال با غولهای شرق قاره برسد.
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