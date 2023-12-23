به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، بعد از صعود تاریخی تیم ملی تنیس دیویس‌کاپ ایران به گروه ۲ جهانی آنهم بعد از نیم‌قرن، استونی به عنوان اولین حریف ایران در این رقابت‌ها معرفی شد اما با توجه به حساسیت این دیدار و حق میزبانی کشورمان، مسوولان تیم استونی از مدتی پیش با بیان دلایل مختلف غیرورزشی، برای حضور در تهران کارشکنی کرده و مواردی غیرمنطقی را برای خودداری از این سفر اعلام کردند.

اولین اقدام مسوولان تنیس استونی با بررسی در کمیته دیویس‌کاپ فدراسیون جهانی رد و بر میزبانی ایران تاکید شد اما آنها در اقدامی دیگر با شکایت از فدراسیون جهانی تنیس به دادگاه حل و فصل اختلافات لندن و دیوان مستقل این نهاد، نسبت به گزارش بازرس فدراسیون جهانی واکنش نشان داده و آن را فاقد اعتبار و نقص دانستند.

در این جلسه دادگاه که به صورت آنلاین و بیش از سه‌ساعت و نیم به طول انجامید، داود عزیزی رئیس فدراسیون کشورمان به همراه امیرساعد وکیل، وکیل بین‌المللی فدراسیون حضور یافته و با تاکید بر حق میزبانی ایران دفاعیات کاملی را ارائه کردند. در این جلسه مسوولان فدراسیون استونی نیز حضور داشته و همچنان خواستار بازی در کشوری ثالت بودند. در پایان، دادگاه حل و فصل اختلافات لندن با اعلام اینکه صلاحیت بررسی این پرونده در اختیار فدراسیون جهانی است رای به بررسی مجدد میزبانی ایران داد.

با اعلام این رای، دو نشست آنلاین با حضور مسوولان دو فدراسیون، دیوید هگریتی رییس فدراسیون جهانی و مسوولان کمیته دیوس‌کاپ این فدراسیون برگزار و پس از دفاعایت دوباره فدراسیون تنیس ایران و ارائه دلایل و مستندات لازم، ساعتی پیش با رای فدراسیون جهانی بر میزبانی ایران از استونی در پلی آف گروه ۲ جهانی تاکید شد.

در طی این جلسات که بیش از ۶ ساعت به طول انجامید، طرفین با ارائه بیش از ۳۰۰صفحه دلایل و مستندات از مواضع خود دفاع کردند. در این جلسات رئیس فدراسیون جهانی نیز حضور داشته و بر روند بررسی پرونده نظارت داشت.

گفتنی است فدراسیون تنیس کشورمان با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و وزارت امورخارجه و همچنین حمایت عضو ایرانی فدراسیون جهانی و تلاش‌های کمیته بین‌الملل خود موفق شد از حق تنیسورهای کشورمان در این رویداد دفاع کند.