معرفی فلسفه همدلی یلدا با حضور ایرانی ها و ترکمن ها

به گزارش خبرنگار مهر، در جشن شب یلدا که با حضور علی مجتبی روزبهانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، نوید رسولی رایزن فرهنگی، کارکنان سفارت، ایرانیان مقیم و اقشار مختلف جامعه ترکمنستان از جمله فرهنگ دوستان ایرانی و ترکمنستانی در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی برگزار شد، پس از قرائت قرآن کریم، علی مجتبی روزبهانی در تعریف واژه یلدا به عنوان یک رویداد تاریخی و فرهنگی گفت: کلمه یلدا به معنای زایش و تولد است و موجب زایش و تولد نور خورشید می‌شود. ایرانی‌ها درباره یلدا بر این باور بودند که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر می‌شود و تابش نور ایزدی فزونی می‌یابد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به نفوذ جشن یلدا از ایران به کشورهای مسیحی اشاره کرد و علت استفاده از کلمه یلدا در گذشته را وجود جنگ همیشگی بین نور و ظلمت دانست.

روزبهانی با اشاره به تنظیم مناسبت‌ها در گذشته براساس طبیعت گفت: در آخر بهار و اول تابستان که خورشید در شمالی ترین نقطه، طلوع و غروب می کرده بلندترین روز بوده و به معنای پیروزی نور بر تاریکی بوده است و در روز آخر پاییز که خورشید از دورترین نقطه خود طلوع و غروب می‌کند کوتاه‌ترین روز و کم‌ترین نور خورشید و بیشترین ظلمت و تاریکی را داشته است و در واقع، کشاورزان محصولات خود را جمع آوری کرده و برای یک سرمای سخت آماده می‌شدند و با نگاه به پیروزی نور بر تاریکی دور هم جمع می‌شدند تا آن شب سخت را بگذرانند و با پایان شب یلدا، تولد مجدد نور و خورشید صورت می‌گرفت که این روز را خرم روز می‌نامیدند.

سفیر ایران در ترکمنستان با اشاره به همدلی به عنوان یکی از عناصر یلدا گفت: مردم با همدلی سعی می‌کردند دوره سختی و ظلمت را بگذرانند و در محفلی که بوجود می‌آمد انتقال دانش نیز صورت می‌گرفت. خیلی از اَمثال و حکایت‌هایی که در فرهنگ غنی ایرانی‌ها وجود دارد برگرفته از همین محفل‌ها بوده است که به نسل‌های بعد منتقل شده است.

در ادامه، نوید رسولی رایزن فرهنگی کشورمان در ترکمنستان گفت: شب چله یا یلدا قدمتی چند هزار ساله دارد و همیشه در طول تاریخ در تمدن‌های مختلف در این شب جشن گرفته می‌شود و آئین‌های خاصی برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: آئین شب یلدا به عنوان نوزدهمین عنصر میراث‌فرهنگی ناملموس کشورمان در آذر ۱۴۰۱ به ثبت جهانی رسید.

رسولی با اشاره به ارزش‌هایی که در یلدا مورد توجه قرار می‌گیرند، گفت: در جریان برگزاری بخش‌های مختلف یلدا، ارزش‌هایی مانند هویت فرهنگی، توجه به طبیعت و گاه‌شماری سنتی، ارج نهادن به جایگاه مهم زنان و کودکان در خانواده، آشتی، دوستی، میهمان‌نوازی و آشنایی با محترم شمردن بیان‌های گوناگون فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرند و به نسل آینده منتقل می‌شوند.

رایزن فرهنگی ایران در ترکمنستان اظهار داشت: آخرین شب پاییز که طولانی‌ترین و تاریک‌ترین شب سال محسوب می‌شود و یلدا نام دارد موجب تقویت خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد یک اجتماع انسانی می‌شود چرا که در این شب، اعضای خانواده فارغ از بسیاری از چالش‌های امروزی که باعث دوری آنها از یکدیگر می‌شود، گردهم می آیند. ما هم امشب با میهمانان ترکمن خود به عنوان یک خانواده مشترک دور هم جمع شدیم تا این شب را که نماد مهر و دوستی است، جشن بگیریم.

اجرای نمایش، شعرخوانی یلدا توسط فارسی آموزان، تفأل بر کتاب حافظ، اهدای جوایز و پذیرایی، از برنامه‌های متنوع دیگر شب یلدا بود.