تداوم بمباران و مرگ و گرسنگی ساکنان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد: قطعنامه شورای امنیت به شکل دردناکی، جوابگوی حل بحران در غزه نیست.

این سازمان بیان کرد: جنگ اسراییل با حمایت آمریکا سبب مرگ و گرسنگی جمعی غیرنظامیان شده و با قوانین بین المللی منافات دارد.

از سوی دیگر سخنگوی هلال احمر فلسطین در غزه اعلام کرد: کمکهایی که به ما رسیده، بسیار ناچیز است و با میزان ویرانی ساختار بهداشت و درمان غزه همخوانی ندارد.

این در حالی است که منابع بیمارستانی در غزه بیان کردند: در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه ۴۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

در جریان بمباران منزلی در اردوگاه البریج در مرکز غزه ۵ فلسطینی به شهادت رسیدند که در میان آنها یک دختربچه به چشم می خورد. در این حمله شماری دیگر هم زخمی شدند.

از سوی دیگر مدیر آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل در غزه تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان غزه دستور داده به مناطقی بروند که همچنان در معرض حملات و بمباران‌های نیروهای این رژیم قرار دارد.