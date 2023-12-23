ساکنان غزه به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالجزیره، رئیس بیمارستان «شهدا الاقصی» غزه در سخنانی اوضاع نوار غزه را دشوار و بحرانی توصیف کرد.
وی در ادامه افزود: نمیتوانیم غذای بیماران و کارکنان خود را تأمین کنیم. برخی ساکنان غزه توانایی دستیابی به آب آشامیدنی سالم را ندارند.
رئیس بیمارستان «شهدا الاقصی» غزه در ادامه با اشاره به کمبود یا نبود تجهیزات پزشکی در این باریکه گفت: ما به لوازم پزشکی نیاز مبرم داریم و نمیتوانیم زخمیها را نجات بدهیم.
از سوی دیگر رئیس دفتر اطلاعرسانی سازمان پزشکان بدون مرز نیز گفت: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه ناامیدکننده بود. در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر در جنوب نوار غزه محاصره شدهاند.
وی با اشاره به اوضاع کنونی نوار غزه ادامه داد: نوار غزه به صورت پیاپی مورد حمله قرار میگیرد و تحت محاصره بدون وقفه است.
سخنگوی سازمان پزشکان بدون مرز نیز در گفتوگو با الجزیره اعلام کرد: ارتش اسرائیل ۶ نفر از کادر پزشکی بیمارستان عوده در نوار غزه را جهت بازپرسی بازداشت کرد.
علاوه بر این سخنگوی سازمانهای امدادی نوار غزه نیز تاکید کرد: دهها پیکر از همگسسته از خیابانهای بیتلاهیا در شمال نوار غزه گردآوری شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت پیکر این شهیدان افزود: بیشتر پیکرهایی که از بیتلاهیا گردآوری شدهاند به صورت میدانی اعدام شده و توسط سگها آسیب دیدهاند.
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