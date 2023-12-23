رژیم صهیونیستی چگونه در ایجاد منطقه حائل در غزه شکست خواهد خورد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، فایز الدویری کارشناس و تحلیلگر مسایل نظامی و راهبردی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره تاکید کرد که عقب‌نشینی ارتش اشغالگر صهیونیستی از نوار غزه در نتیجه فقدان وجود افق نظامی و شکست در تحقق سلطه واقعی بر مناطق مسکونی نوار غزه به علاوه شکست‌های اقتصادی و تغییر در نگرش افکار عمومی صهیونیست‌ها و فشار مواضع‌ بین‌المللی اتخاذ شده است.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص پیش از این اعلام کرده بود که ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال آغاز مرحله سوم جنگ در نوار غزه است که بر اساس آن می‌خواهد تعدادی از نیروهای ذخیره خود را آزادسازی کرده و با عقب‌نشینی از مناطق تحت سلطه در نوار غزه، منطقه‌ای بی‌طرف در غزه ایجاد کند.

الدویری می‌افزاید که منطقه بی‌طرفی که رژیم صهیونیستی به دنبال اجرای آن است، معادل یک سوم مجموع مساحت نوار غزه است که این اقدام در صورت اتفاق می‌تواند بسیار خطرناک باشد، چرا که مناطق مد نظر، مناطقی هستند که سبد غذایی مردم غزه به شمار می‌روند و در صورتی که اهالی غزه از این مناطق محروم شوند، جز با اجازه اشغالگران صهیونیست چیزی برای ادامه زندگی نخواهند داشت.

الدویری ادامه داد که این منطقه نواری در طول مرزها به عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر در داخل مناطق مسکونی است که اشغالگران از سه روز قبل به صورت گسترده اقدام به تخریب آن کرده اند تا زمینه‌سازی برای آغاز مرحله بعد را که رژیم صهیونیستی از آن تحت عنوان مرحله سوم عملیات زمینی نام می‌برد را دنبال کنند.

این کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به اینکه استمرار عملیات میدانی به گسترش شکاف بین دو جبهه درگیری‌ها در مسیر مذاکرات سیاسی منجر می‌شود، گفت که در حال حاضر هیچ افقی برای گزینه مذاکرات وجود ندارد. رژیم صهیونیستی آزادی اسرا را در مقابل آتش‌بس مطالبه می‌کند و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیز از توقف تجاوز قبل از هر نوع مذاکره سخن می‌گوید.

این کارشناس مسائل نظامی با اشاره به اینکه اسرای صهیونیست به عنوان برگ برنده حماس و گروه‌های مقاومت هستند، تاکید کرد که در صورتی که این برگ برنده از دست برود، باید به مرحله بعد از حماس فکر کرد و عاقلانه نیست که حماس چنین برگه‌ای را از دست بدهد.

الدویری با اشاره به استمرار تنش از سوی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اشغالگران هیچ اهرم فشار دیگری در اختیار ندارند و تنها از طریق شدت درگیری‌ها می‌خواهند اراده خود را به حماس تحمیل کنند و آنها را وادار به عقب نشینی در میز مذاکره نمایند.

این کارشناس مسائل نظامی مرحله سوم عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در غزه را پروژه‌ای شکست خورده دانست و تاکید کرد که حتی اگر نیروهای اشغالگر موفق به موضع‌گیری و تعیین منطقه بی‌طرف شوند، نمی‌توانند در این منطقه امنیت و ثبات را برای نیروهای خود ایجاد کنند و بار دیگر مجبور به عقب‌نشینی از این مناطق خواهند شد.

وی به انتشار برخی گزارش‌ها در خصوص تمرد نظامیان صهیونیست از افسران مافوق خود در مورد ورود به جنگ در برخی مناطق نظیر شجاعیه اشاره کرده و گفت که برخی از نظامیان صهیونیست دستورات مافوق خود برای ورود به جنگ را رد می کنند، لذا ارتش تلاش دارد این شرایط را مدیریت کرده و از طریق موضع‌گیری مجدد نیروهایش، خود را پیروز این روند نشان دهد.