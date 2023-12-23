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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

انتشار فراخوان نخستین مهرواره قصه‌گویی «قصه‌های انقلاب»در خوزستان

انتشار فراخوان نخستین مهرواره قصه‌گویی «قصه‌های انقلاب»در خوزستان

اهواز- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، فراخوان نخستین مهرواره قصه‌گویی «قصه‌های انقلاب» را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان نخستین مهرواره قصه‌گویی «قصه‌های انقلاب» با محوریت موضوعی قصه‌های انقلاب، وحدت و همدلی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان (۱۸-۹) سال و با هدف عمومی‌سازی قصه‌گویی، توجه به قشر کودک و نوجوان به عنوان قصه‌گویان آینده و پاسداشت ارزش‌های ملی و مذهبی، از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان منتشر شد.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند آثار خود را با در رعایت نکات اعلام شده از سوی دبیرخانه این مهرواره (افقی بودن فیلم، وضوح تصویر قصه‌گو، ثابت بودن دوربین، بالا بودن کیفیت تصویر و صدا و رعایت پوشش مناسب)، با محوریت موضوعات اعلام شده مهرواره و درج شناسنامه (نام و نام خانوادگی، شماره تماس، نشانی محل سکونت) در سایت khz.kpf.ir، بخش مهرواره ها بارگذاری و یا به صورت DVD به آدرس اهواز، پیچ استادیوم، جنب ریل راه‌آهن، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان ارسال کنند.

آخرین مهلت پذیرش آثار برای شرکت در مهرواره «قصه‌های انقلاب» در خوزستان، یکم بهمن‌ماه سال‌جاری اعلام شده و اسامی برگزیدگان هم‌زمان با آغاز ایام دهه مبارک فجر اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5974221

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