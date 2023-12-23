افزایش ۱۱۳۷ مگاواتی توان تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان صبح امروز شنبه دوم‌دی ماه در بازدید از نیروگاه رود شور استان مرکزی گفت: نیروگاه رود شور یکی از نیروگاه‌های مهم کشور است که کار بزرگ و بی‌نظیری در بخش بخار آن در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه واحد بخار نیروگاه رود شور در کلاس F احداث می‌شود، تصریح کرد: این نیروگاه هم اکنون با برخورداری از سه واحد گازی به ظرفیت ۷۹۲ مگاوات در حال فعالیت است که برای اولین بار در منطقه قرار است در این طرح با آرایش ۳-۳-۱ (سه توربین گاز، سه بویلر و یک توربین بخار) سه واحد گازی و یک واحد بخار به یکدیگر متصل شوند که این اقدام پیش از تنها در ۱۰ نیروگاه جهان انجام شده است.

وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و زمان‌بندی دقیق برای اجرای به موقع واحد بخار این نیروگاه ادامه داد: باید با در نظر گرفتن تمام جزئیات و محاسبات دقیق مهندسی، عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات این نیروگاه به گونه‌ای پیش برود که بتوانیم در تابستان ۱۴۰۳ واحد بخار نیروگاه رود شور را به شبکه برق سراسری متصل کنیم.

محرابیان با اشاره به کار ارزشمند و مهمی که در نیروگاه رود شور با هدف افزایش توان تولید برق تا ۱۱۳۷ مگاوات آغاز شده است، تصریح کرد: افزایش توان تولید برق این نیروگاه چه به لحاظ مکانی که در مجاورت دو استان صنعتی با نیاز مصرف برق بالا قرار دارد و چه به لحاظ زمانی که ما وارث ناترازی قابل توجه در تولید و مصرف برق هستیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی که در جمع مدیران و مهندسان نیروگاه رود شور سخن می‌گفت، با تاکید بر تلاش وزارت نیرو برای حل مسائل و چالش‌های پیش‌روی این نیروگاه در فرایند نوسازی و ایجاد واحد بخار اضافه کرد: توانمندی و ظرفیت‌های مهندسی خوبی در نیروگاه رود شور وجود دارد که می‌تواند این کار بزرگ را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برساند تا شیرینی اتصال برق تولیدی آن به شبکه در موعد مقرر اجرایی شود.

بر اساس این گزارش، نیروگاه سیکل ترکیبی رود شور در حال حاضر ۷۹۲ مگاوات ظرفیت تولید برق دارد که با سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۷۵ میلیون یورو تا فرا رسیدن دوره اوج بار مصرف سال ۱۴۰۳ ظرفیت تولید برق این نیروگاه به ۱۱۳۷ مگاوات می‌رسد.