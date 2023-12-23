

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم موسوی عصر شنبه در آئین رونمایی از تولید اولین دستگاه بیل هیدرولیکی ۷۵ تن در کشور، اظهار کرد: زمانی که سازمان تأمین اجتماعی را دست گرفتیم ماهانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان مستمری و حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شد و هر ماه حدود ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی فرا پرداخت حقوق وجود داشت.

وی یادآور شد: از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ به دلیل کسری نقدینگی برای انجام تعهدات، بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد تومان استقراض بی رویه برای پرداخت حقوق و مستمری اتفاق افتاد.

موسوی با اشاره به اینکه امسال، به عنوان رشد تولید و مهار تورم مطرح است، افزود: همه بخش‌های کشور باید به این مهم توجه کنند که صحبت از تولید یعنی به نوعی در اقتصاد کلان در تلاش هستیم که ارزش پول ملی و قدرت خرید افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: تولید در دولت سیزدهم و بر اساس تاکید سوی مقام معظم رهبری نشان از رونق تولید در کشور دارد و منابع و چرخش منابع در تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که رویدادهای مثبت در حوزه تولید در کشور را شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه منابع کشور نباید به پرداخت حقوق و مستمری تبدیل شود، افزود: کشور با قوت و قدرت به مسیر رشد و تولید وارد شده و بیش از پیش خود را در خروجی‌ها نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، یکی از ظرفیت‌های کشور در حوزه تولید را معدن و صنعت معادن بیان کرد و گفت: مقام معظم رهبری در چند سال اخیر فرمودند که معدن و صنعت معادن باید جایگزین نفت شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: با توجه به رویکرد دولت مردمی سیزدهم، ۴۵ هزار میلیارد تومان تعهد سازمان، ماهیانه بدون یک ریال اضافه برداشت از نظام بانکی پرداخت می‌شود.