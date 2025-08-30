به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادر مرزی ظهر شنبه در آئین بهرهبرداری از پروژههای هفته دولت در خمین با اشاره به اهمیت بیمه اجتماعی برای کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد :۸۲ هزار میلیارد ریال حق بیمه پرداخت شده که بخش عمدهای از این مبلغ به حمایت از روستاییان و کشاورزان اختصاص یافته است.
وی افزود: یارانهای که دولت برای بیمه اجتماعی پرداخت میکند، معادل ۷۰ درصد سهم بیمه هر فرد است که این اقدام موجب کاهش بار مالی بر دوش کشاورزان و روستاییان میشود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: با توجه به تاریخ ۲۰ ساله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، این صندوق بهعنوان تنها بیمه فراگیر شکل گرفته در جمهوری اسلامی ایران، در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و تأمین امنیت اجتماعی آنها فعالیت میکند.
قادرمرزی تصریح کرد: اهمیت پوشش بیمهای در خمین از اهمیت بالایی برخوردار است و مسئولان باید برای دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه روستاییان و عشایر این شهرستان تلاش کنند.
افزایش ۱۰۰ درصدی مستمری بازنشستگان تا پایان سال جاری
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، متناسبسازی مستمری بازنشستگان بهعنوان یکی از اهداف پیشبینی شده است و انتظار میرود تا پایان سال جاری، مستمری بازنشستگان تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به تخصیص ۱۶۴ هزار میلیارد ریال یارانه دولتی به صندوق بیمه اجتماعی در بودجه سال جاری افزود: این اعتبار در راستای حمایت از بیمهگذاران و توسعه طرحهای بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان تخصیص یافته است.
قادرمرزی تأکید کرد: هر فردی که از سوی جهاد کشاورزی بهعنوان کشاورز تأیید شود، میتواند به عضویت صندوق بیمه کشاورزی، روستاییان و عشایر درآید و از خدمات این صندوق بهرهمند شود.
