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۵ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۳۶

در بزرگراه آزادگان رخ داد

پای عابر به بزرگراه نرسیده فوت شد

پای عابر به بزرگراه نرسیده فوت شد

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد شدید نیسان با عابر پیاده در بزرگراه آزادگان روبروی مرتضی گرد و فوت این عابر پیاده بر اثر شدت حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور فاتب، سرهنگ رابعه جوانبخت رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ اعلام داشت: در ساعت ۱۲:۰۳ ظهر دیروز در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان روبروی مرتضی گرد لاین کندرو یک دستگاه وانت نیسان یخجال‌دار که در این مسیر در حال تردد بوده با یک نفر عابر پیاده برخورد می‌کند.

سرهنگ جوانبخت بیان داشت: متأسفانه در این حادثه و در اثر شدت ضربه وارده، عابر پیاده در محل فوت می‌کند.

وی افزود: با توجه به ورود عابر پیاده در مسیر بزرگراهی و ممنوعیت تردد عابرین در این معابر برای عابر پیاده به همین دلیل و همچنین برای راننده نیسان به‌دلیل عدم توجه به جلو به صورت مساوی سهم تقصیر در نظر گرفته شد.

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ به عابرین توصیه کرد: هیچ گاه و در هیچ زمانی اقدام به تردد از عرض معابر و بزرگراه‌ها نکرده و همیشه از پل‌های عابر پیاده استفاده کنند هرچند باید تا رسیدن به پل عابر زمانی را اختصاص دهند ولی به این نکته توجه داشته باشند که استفاده از پل عابر در هر زمان بهتر از پذیرش خطر و به استقبال تصادف و حوادث ناگوار رفتن است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط کلیه کاربران ترافیک شاهد وقوع چنین حوادث تلخی در سطح معابر شهر تهران نباشیم.

کد مطلب 5976652

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