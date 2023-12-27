مشکلات تأمین دارو و شیرخشک پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجلیل میرمحمدی میبدی گفت: حدود یک سال است مشکل کمبود شیرخشک و دارو را از طریق وزیر بهداشت و سایر مسئولان ذی ربط پیگیری می‌کنم و در این رابطه جلساتی را با رئیس سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، گمرک و برنامه و بودجه برگزار کرده و برای پیگیری مشکلات نهایت اهتمام خود را به کار بردیم.

وی ادامه داد: در جلسه اخیر به رئیس بانک مرکزی تاکید کردم که بیماران صعب العلاج با کمبود دارو مواجه هستند و ایشان در حضور معاونش ادعا کرد که هیچ مشکلی نداریم و تمام ارز را اختصاص دادیم و به رئیس جمهور هم یادآور شدم که دارو و شیرخشک حق الناس است و اگر ارز و پول ندارید به صراحت به مردم اعلام کنید.

میرمحمدی افزود: همچنین به معاون اول رئیس جمهور هم گفتم که وضعیت شیرخشک و دارو خوب نیست و مردم به صورت مکرر این موضوع را با ما مطرح می‌کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه شاهد گفت و گوی مسئولان با رسانه‌ها مبنی بر اینکه هیچ مشکلی در رابطه با دارو و شیرخشک وجود ندارد، هستیم؛ در حالی که این اقدام تضعیف اعتماد عمومی را در پی دارد. مسئولان مربوطه می‌توانند مصاحبه نکنند اما نمی‌توانند بگویند مشکلی وجود ندارد تا مردم، ما را به دروغ گویی و خلاف واقع گویی متهم نکنند.

میرمحمدی یادآور شد: حتی برای مشکل ترخیص مواد اولیه از گمرک اصلاح قانون عوارض گمرکی انجام شد و نسبت به حل این مشکل تاکید کردیم اما متأسفانه اراده‌ای برای رفع مشکلات وجود ندارد؛ هر چند کمیسیون بهداشت برای رفع مشکلات با وزارت بهداشت همراه و همسو است اما اراده لازم هم باید در سیستم وزارت ایجاد شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت اگر به دنبال کاهش مصرف شیرخشک است باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد، گفت: متأسفانه دو کارخانه شیرخشک به دلیل عدم پرداخت مطالبات ارزی تعطیل شد و در تماسی که با مسئول یکی از کارخانه‌ها داشتم تاکید شد که با حداقل ظرفیت کار می‌کنند در این رابطه با برگزاری نشست و پیگیری‌ها مطالبات گذشته آنها پرداخت شد اما تولید شیرخشک توسط آنها حداقل چند ماه زمان می‌برد.

وی ادامه داد: اغلب نمایندگان، مشکلات حوزه بهداشت و درمان از جمله کمبود شیرخشک و دارو را از ما اعضای کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری می‌کنند و ما باید پاسخ قانع کننده‌ای برای آنها و مردم داشته باشیم. قاچاق شیرخشک مسئله جدیدی نیست و از گذشته و در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی هم با این مشکل مواجه بودیم؛ جلسات مختلفی را در کمیسیون و همچنین با حضور رئیس مجلس و مسئولان مربوطه برگزار کردیم و خروجی جلسات کمبود منابع ارزی و ریالی و گمرکی بود اما متأسفانه مشکلات همچنان پابرجا است.

میرمحمدی یادآور شد: هیچ گونه مشکلی با وزیر و مسئولان وزارت بهداشت نداشته و ندارم اما با توجه به اینکه رأی مردم حق الناس است و از ما توقع حل و پیگیری مشکلات را دارند بنابراین نمی‌توان در این رابطه سکوت کرد و با توجه به اینکه هیچ گونه تدبیری برای حل مشکل دارو و شیرخشک اتخاذ نشده است، از کمیسیون تقاضا کردم سوالم را به صحن علنی ارائه کند تا شاید این اقدام باعث گره گشایی از مشکلات مردم شود.