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۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۴۹

سردار هادیانفر خبر داد؛

کاهش توقف زمان تبدیل گواهینامه رانندگی/ وضعیت گواهینامه دو زبانه

کاهش توقف زمان تبدیل گواهینامه رانندگی/ وضعیت گواهینامه دو زبانه

رییس پلیس راهور فراجا گفت: مهلت توقف تبدیل گواهینامه پایه ۳ به ۲ و پایه ۲ به ۱، کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیان‌فر، درباره تصویب آئین نامه راهنمایی و رانندگی توسط هیأت دولت، صدور گواهینامه دو زبانه و روند گواهینامه یک روزه موتورسیکلت، توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: در بحث انواع صدور گواهینامه، دو بند مورد تاکید پلیس راهور بود که تصویب شد

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: در آئین نامه گذشته پیش بینی شده بود کسانی که گواهینامه پایه ۳ داشتند و پایه ۲ می‌خواستند، ۲ سال باید توقف می‌کردند؛ در اصلاح آئین نامه به یک سال زمان توقف کاهش پیدا کرد.

وی افزود: این آئین نامه به محض ابلاغ دولت، در کل کشور اجرایی خواهد شد.

سردار هادیان‌فر گفت: روش تغییر پایه گواهینامه به صورت سابق و بر اساس شرکت در آزمون است.

وی افزود: صدور گواهینامه دوزبانه برای افرادی که تاریخ انقضای گواهینامه آنها تمام شده یا درخواست المثنی دارند و یا جدید الصدور هستند، صادر می‌شود.

سردار هادیان‌فر گفت: افرادی که قصد سفر به خارج از کشور دارند و فوریت برای درخواست گواهینامه دو زبانه دارند، می‌توانند به سامانه سخا مراجعه کنند.

وی افزود: گواهینامه دو زبانه نهایی شده است افراد می‌توانند با گواهینامه دو زبانه در ۷۲ کشور و در صورت تأیید تفاهم نامه‌ها در ۱۳ کشور دیگر یعنی مجموعاً در ۸۵ کشور با گواهینامه ایرانی دو زبانه رانندگی کنند.

هادیان‌فر اشاره به اجرای طرح اخذ گواهینامه یک روزه موتورسیکلت گفت: هم‌اکنون این طرح در ۲۷ استان اجرا می‌شود و تا به امروز حدود ۸۰ هزار نفر گواهینامه موتورسیکلت دریافت کرده اند.

رئیس پلیس راهور بیان کرد: هزینه دریافت گواهینامه یک روزه به ۳۰ درصد هزینه سابق آن رسیده است و شرایط دریافت گواهینامه موتورسیکلت به شدت آسان شده است. به همین منظور توصیه می‌کنیم تا تمام ۷.۵ میلیون نفری که راکب موتورسیکلت هستند و گواهینامه ندارند از این طرح پلیس استفاده کنند.

هادیان‌فر تاکید کرد: پیشنهاد داده‌ایم تا افرادی که یک بار گواهینامه گرفته اند (به استثنای گواهینامه پایه یک) دیگر نیاز نباشد برای گواهینامه‌های دیگر امتحان آئین نامه بدهند. امیدواریم دولت این پیشنهاد پلیس را تأیید کند.

وی از اجرای گواهینامه الکترونیک در سراسر کشور خبر داد و گفت: قبل از این کروکی‌ها کاغذی بود و مشکلاتی از جمله اخذ خسارت تصادف‌های ساختگی از بیمه‌ها وجود داشت. پلیس نرم افزاری را طراحی کرد تا کروکی‌های کاغذی به کروکی‌های الکترونیک تبدیل شود.

رئیس پلیس راهور گفت: براساس اعلام بیمه سالانه برای یک میلیون و ۱۰۰ تصادف کروکی کشیده می‌شد که ۵۵۰ هزار از این تصادفات جرحی و خسارتی بود؛ همچنین براساس اعلام بیمه مرکزی سالانه بیش از دو هزار میلیارد تومان به تصادفات ساختگی پرداخت می‌شد.

هادیان‌فر اضافه کرد: برای اجرای کروکی الکترونیک در سراسر کشور ۵ هزار تبلت به مأموران پلیس داده‌ایم تا همزمان که کروکی الکترونیک ترسیم می‌شود یک پیامک برای فرد مقصر و یک پیامک برای فردی که دچار آسیب شده است ارسال شود و در انتهای آن پیامک لینک پی دی اف کروکی هم ارسال شود.

کد مطلب 5977723

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
      22 4
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      واسه پایه 1 هم همینطور هست یعنی ما 2 داریم 1 سال گذشته میتونیم واسه پایه 1 ثبت نام کنیم
      • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
        7 3
        این طرح کی اجرا میشه ...فکرکنم فقط وعده بود ...کوپس!
    • عباس IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
      9 0
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      من پایه دو داشتم ولی بعلت بیماری و عمل تنگی کانال نخاعی به پایه یه تقلیل یافته ولی حالا خوبم و هیچ مشکلی ندارم می‌شود بنده همان پایه دو قبلی را دریافت کنم
    • امین IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      3 1
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      سایه خداوند بر سر سردار عزیزمون باش انشاالله
      • سهیل IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
        3 0
        سردار طرح و اجراکن بچه ها منتظرن با انرژی بالا برن برا هدفشون انشاالله
    • مهدی IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      5 0
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      خیلی کار خوب و مقتدرانه کرد آخه دوسال خیلی هست برای اخذ گواهینامه بعدی هست ۶۵۹
    • مجتببی IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
      6 4
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      سلام خسته نباشید جناب سردار اینشالله پایدار باشید صحبت شده بود راجب هرکس پایه یک می‌خواهد بگیرد یک سال از پایه دو بگذرد می‌توانیم ثبت نام کنیم یا همون دوساله هست الان ممنونم
    • IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام .خسته نباشید.بنده برای پایه یک برج شش قبولی کامل شدم ۳ ماه طول کشید تا راهنمایی مدارک ثبت کنه الان هم ۱ماهی هست ثبت کردن ولی گواهینامه نه میاد ونه داخل سیستم پلیس راه میاد بالا.هر جا هم میرم جواب درست بهم نمیدن نمی‌دانم دیگر چه کارکنم.
    • رضا IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      6 7
      پاسخ
      خداخیرتون بده کاش زودتر تصویب بشه واقعا
    • US ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      0 3
      پاسخ
      کاش شرایط سنی هم درست بشه باید تا ۲۶ سالگی صبر کنیم واسه پایه یک
    • امیر IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ایا گواهینامه های دو زبانه به چاپ رسیده اند
    • مهدی IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
      12 2
      پاسخ
      سلام سردار لطفا زمان دقیق ثبت نامشو بگو .جوانان به این طرح نیاز دارن . هر چه سریع تر اجرایش کنید لطفا
    • IN ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۲
      1 0
      پاسخ
      باعرض سلام خدمت سردار گرامی خسته نباشید میخواستم از شما خواهش کنم که این زمان دوسال بعد از پایه دو را برای گرفتن پایه یک به یک سال را تایید کنید هرچه زودتر به خدا جوونا گناه دارن خیلی از شما متشکرم
    • علی IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      پس چرا اجرایی نشد هر جا میپرسم میگن اجرایی نشده که ملت و سرکار میزارین فقط
    • محمد IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
      2 0
      پاسخ
      یک سااال گذشت هنوز خبری نیست !!!!
    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
      2 0
      پاسخ
      یک سال گذشتو مثل چیز های دیگه فقط حرف بود آخه چرا جون های مملکت رو انقده میرنجونید ی حرفی که می‌زنید لاقل پيگيرهم باشید نه این که ول بشه فقط مردم رو بزارید سر کار
    • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
      2 0
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه از هر اموزشگاه می پرسم میگه هنوز قانون ابلاغ نشده
    • علی IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
      1 0
      پاسخ
      آقا این طرح یک ساله کی اجرا میشه به خدا زن و بچه داریم داریم خجالت زن و بچمون میکشیم تو رو خدا این طرحو اجرا کنید من با 33 سال سن و دو تا بچه واقعا به این مدرک نیاز دارم
    • خوش رکاب PL ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      قابل توجه دوستان زحمت کش راننده ! هیئت وزیران در جلسه 1402/9/15 به پیشنهاد شماره 95006 مورخ 1401/5/15 وزارت کشور و به استناد اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : 2-در جزء (2) بندهای (پ) و (ت) ماده (2) عبارت << دو سال >> به عبارت << یک سال>> اصلاح میشود.این تصویب نامه یک سال
    • IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
      1 0
      پاسخ
      والا همش حرفه یکسال گذشته هنوز اجراش نکردن
    • IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اگر هرجا قانون به نفع ملت باشه چندسال طول میکشه اجراش کنن هرجا به ضرر مردم باشه در کسری از ثانیه اجراش میکنن
    • رضا IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سن گواهینامه رو افزایش دادید کاملا غیراصولی اکثرپایه ۱ و پایه ۲ دارن تاچندسال دیگه بازنشسته هستن .تندتند هم دارن ماشین میریزن توبازار شرکتااینم یعنی کمبود راننده.اگر وقفه یک ساله رو عملی کنید که کمکی کردید به این آشفته بازار وگرنه هیچ ضرر به مردم
    • جعفر صادق رنجبری IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۸
      2 0
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      سلام متاسفانه هنوز قانون توقف یکساله برای دریافت گواهینامه ابلاغ نشده خبر ندارید کی ابلاغ میشه

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