کاهش توقف زمان تبدیل گواهینامه رانندگی/ وضعیت گواهینامه دو زبانه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیان‌فر، درباره تصویب آئین نامه راهنمایی و رانندگی توسط هیأت دولت، صدور گواهینامه دو زبانه و روند گواهینامه یک روزه موتورسیکلت، توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: در بحث انواع صدور گواهینامه، دو بند مورد تاکید پلیس راهور بود که تصویب شد

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: در آئین نامه گذشته پیش بینی شده بود کسانی که گواهینامه پایه ۳ داشتند و پایه ۲ می‌خواستند، ۲ سال باید توقف می‌کردند؛ در اصلاح آئین نامه به یک سال زمان توقف کاهش پیدا کرد.

وی افزود: این آئین نامه به محض ابلاغ دولت، در کل کشور اجرایی خواهد شد.

سردار هادیان‌فر گفت: روش تغییر پایه گواهینامه به صورت سابق و بر اساس شرکت در آزمون است.

وی افزود: صدور گواهینامه دوزبانه برای افرادی که تاریخ انقضای گواهینامه آنها تمام شده یا درخواست المثنی دارند و یا جدید الصدور هستند، صادر می‌شود.

سردار هادیان‌فر گفت: افرادی که قصد سفر به خارج از کشور دارند و فوریت برای درخواست گواهینامه دو زبانه دارند، می‌توانند به سامانه سخا مراجعه کنند.

وی افزود: گواهینامه دو زبانه نهایی شده است افراد می‌توانند با گواهینامه دو زبانه در ۷۲ کشور و در صورت تأیید تفاهم نامه‌ها در ۱۳ کشور دیگر یعنی مجموعاً در ۸۵ کشور با گواهینامه ایرانی دو زبانه رانندگی کنند.

هادیان‌فر اشاره به اجرای طرح اخذ گواهینامه یک روزه موتورسیکلت گفت: هم‌اکنون این طرح در ۲۷ استان اجرا می‌شود و تا به امروز حدود ۸۰ هزار نفر گواهینامه موتورسیکلت دریافت کرده اند.

رئیس پلیس راهور بیان کرد: هزینه دریافت گواهینامه یک روزه به ۳۰ درصد هزینه سابق آن رسیده است و شرایط دریافت گواهینامه موتورسیکلت به شدت آسان شده است. به همین منظور توصیه می‌کنیم تا تمام ۷.۵ میلیون نفری که راکب موتورسیکلت هستند و گواهینامه ندارند از این طرح پلیس استفاده کنند.

هادیان‌فر تاکید کرد: پیشنهاد داده‌ایم تا افرادی که یک بار گواهینامه گرفته اند (به استثنای گواهینامه پایه یک) دیگر نیاز نباشد برای گواهینامه‌های دیگر امتحان آئین نامه بدهند. امیدواریم دولت این پیشنهاد پلیس را تأیید کند.

وی از اجرای گواهینامه الکترونیک در سراسر کشور خبر داد و گفت: قبل از این کروکی‌ها کاغذی بود و مشکلاتی از جمله اخذ خسارت تصادف‌های ساختگی از بیمه‌ها وجود داشت. پلیس نرم افزاری را طراحی کرد تا کروکی‌های کاغذی به کروکی‌های الکترونیک تبدیل شود.

رئیس پلیس راهور گفت: براساس اعلام بیمه سالانه برای یک میلیون و ۱۰۰ تصادف کروکی کشیده می‌شد که ۵۵۰ هزار از این تصادفات جرحی و خسارتی بود؛ همچنین براساس اعلام بیمه مرکزی سالانه بیش از دو هزار میلیارد تومان به تصادفات ساختگی پرداخت می‌شد.

هادیان‌فر اضافه کرد: برای اجرای کروکی الکترونیک در سراسر کشور ۵ هزار تبلت به مأموران پلیس داده‌ایم تا همزمان که کروکی الکترونیک ترسیم می‌شود یک پیامک برای فرد مقصر و یک پیامک برای فردی که دچار آسیب شده است ارسال شود و در انتهای آن پیامک لینک پی دی اف کروکی هم ارسال شود.