شلیک ۱۸ موشک از لبنان به سمت الجلیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد: رزمندگان مقاومت در ساعت ۱۲ به وقت محلی ظهر امروز چهارشنبه مرکز نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی در نوب مرکز الضهیره را با موشک هدایت شونده هدف قرار داده و شماری را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کردند.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگری از هدف قرار گرفتن مرکز نظامی الحدب با سلاح مناسب خبر داد.

از سوی دیگر رادیو رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ۱۸ موشک از لبنان به سمت الجلیل غربی شلیک شده که فقط هشت موشک رهگیری شده است.

خبرنگار الجزیره از شلیک ۱۲ موشک از جنوب لبنان به سمت مواضع توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در بلندی‌های کفرشوبا اشغالی خبر داد.

کمی پیش‌تر حزب‌الله لبنان اعلام کرده بود که اتاق فرماندهی تیپ ۹۱ ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان برانیت، تجمع نظامیان صهیونیست در موضع صهیونیستی راهب و اطراف پادگان «دوویو» و همچنین اتاق رصد رویدادها در نزدیک پادگان شومیرا را با تسلیحات مناسب هدف قرار داده و چندین نظامی صهیونیست را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده است. علاوه بر این پادگان زبدین در مزارع اشغالی شبعا نیز از سوی حزب‌الله لبنان با موشک برکان هدف گرفته شد.