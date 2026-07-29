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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

جام‌جهانی تیراندازی صربستان؛

ساره جوانمردی در تپانچه ۱۰متر مدال برنز گرفت

ساره جوانمردی در تپانچه ۱۰متر مدال برنز گرفت

ملی پوش پاراتیراندازی کشورمان در رقابت‌های جام جهانی صربستان برنز گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، در رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی ۲۰۲۶ صربستان، ساره جوانمردی و علی گلوی ملی پوشان کشورمان در ماده تپانچه ۱۰ متر به مصاف حریفان خود رفتند که در مرحله مقدماتی جوانمردی با ثبت رکورد ۵۶۹ در جایگاه سوم و گلوی با ثبت رکورد ۵۶۵ در رده هشتم قرار گرفتند و راهی مرحله فینال شدند.

در مرحله فینال ساره جوانمردی با ایستادن در رده سوم موفق به کسب مدال برنز شد و گلوی جایگاه ششم را به خود اختصاص داد.
تیم ملی کشورمان با حضور دو ملی پوش در این دوره از مسابقات موفق به کسب مدال طلا ماده میکس تپانچه و یک نشان برنز در ماده تپانچه ۱۰ متر شد. گفتنی است ۲۹۱ ورزشکار از ۵۱ کشور در این دوره از مسابقات حضور داشتند.
کد مطلب 6903298
زینب حاجی حسینی

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