ایوبی: اندیشه اشراقی سهروردی امروز بیش از همیشه برای بشریت راهگشاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله ایوبی شامگاه چهارشنبه در آیین بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی، با بیان اینکه بزرگداشت مفاخر تنها به برگزاری مراسم و تجلیل از آنان محدود نمیشود، اظهار کرد: اگر خود را پیرو اندیشمندانی همچون سهروردی میدانیم، باید راه، اندیشه و منش آنان را در زندگی فردی و اجتماعی ادامه دهیم و اجازه ندهیم میراث فکری آنان صرفاً در کتابها باقی بماند.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در پرورش اندیشمندان بزرگ افزود: ایران سرزمین خورشیدها و ستارگان درخشان علم، ادب، عرفان و فلسفه است و در سراسر این سرزمین شخصیتهایی آرمیدهاند که هر یک چراغ راه بشریت به شمار میروند. شیخ شهابالدین سهروردی نیز یکی از همین چهرههای برجسته است که نام او با نور، روشنایی و حکمت گره خورده و مکتب اشراق را به عنوان یکی از مهمترین جریانهای فلسفی جهان اسلام بنیان نهاده است.
رئیس امور فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به ثبت بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی در برنامه مشاهیر جهانی یونسکو، گفت: در آن مقطع برنامههای متعددی برای معرفی این فیلسوف بزرگ ایرانی در سطح بینالمللی اجرا شد که از جمله آنها میتوان به برگزاری همایش بینالمللی با حضور استادان و پژوهشگران کشورهای مختلف، انتشار آثار علمی و پژوهشی و همچنین چاپ مجموعهای هشت جلدی ویژه کودکان با هدف آشنایی نسل جدید با اندیشهها و شخصیت سهروردی اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین تصویری مستند، هنرمندانه و مبتنی بر اسناد تاریخی از شیخ شهابالدین سهروردی تهیه و ارائه شد تا چهرهای ماندگار، معتبر و قابل استناد از این حکیم ایرانی در سطح جهانی معرفی شود.
ایوبی با تأکید بر اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به پیام حکمت و معنویت مشرقزمین نیازمند است، اظهار کرد: بشر معاصر پس از پشت سر گذاشتن دورهای طولانی از غلبه مادیت، منفعتگرایی و عقلانیت صرف، اکنون در جستوجوی بازگشت به نور، ارزشهای انسانی، عشق، معنویت و حقیقت است و به همین دلیل اندیشههای اشراقی سهروردی میتواند بیش از گذشته مورد توجه جهانیان قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه حضور خود در سازمان یونسکو افزود: یکی از اهداف بنیادین یونسکو خشکاندن ریشههای خشونت در ذهن انسانها از مسیر فرهنگ، آموزش، علم و گفتوگو است و امروز نیز در ادبیات و گفتمان جهانی، مفاهیمی همچون دل، جان، عشق، معنویت، همدلی و فهم متقابل جایگاهی برجسته یافتهاند.
رئیس امور فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با نقل خاطرهای از یکی از استادان فلسفه در فرانسه گفت: این استاد به من میگفت «ما در مغرب، سرزمین غروب خورشید هستیم و شما در مشرق، سرزمین طلوع خورشید؛ ما منتظریم خورشید بار دیگر از مشرق طلوع کند.» این سخن نشان میدهد که جهان امروز تشنه پیام فرهنگ، حکمت و معنویت مشرقزمین است و نگاه بسیاری از اندیشمندان جهان به تمدن و فرهنگ ایرانی معطوف شده است.
وی با نگاهی جامعهشناسانه به اهمیت پاسداشت مفاخر فرهنگی تصریح کرد: هویت ملتها تنها با سیاست و اقتصاد شکل نمیگیرد، بلکه نمادها، آثار هنری، شعر، معماری، ادبیات و شخصیتهای بزرگ فرهنگی به تدریج در ضمیر ناخودآگاه جامعه جای میگیرند و سلیقه، هویت و شیوه زیست نسلهای آینده را شکل میدهند.
ایوبی تأکید کرد: بر همین اساس ضروری است کودکان و نوجوانان از سالهای نخست زندگی با مفاخر علمی، فرهنگی و فلسفی ایران آشنا شوند تا این سرمایههای ارزشمند به بخشی از هویت آنان تبدیل شود و پیوند نسلهای آینده با میراث تمدنی ایران استحکام یابد.
وی با اشاره به تحولات فکری جهان معاصر اظهار کرد: قرن نوزدهم و بخش عمده قرن بیستم، دوران غلبه عقلانیت ابزاری، صنعت، فناوری و منفعتگرایی بود؛ دورانی که انسان بیش از هر چیز با معیار سود، محاسبه و کارآمدی تعریف میشد، اما اکنون جهان وارد مرحلهای تازه شده و انسان بار دیگر به عشق، احساس، عاطفه، معنویت، همدلی و درک دیگری روی آورده است.
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