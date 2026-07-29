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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

طلای نوجوانان جهان برای علیرضا رضایی

طلای نوجوانان جهان برای علیرضا رضایی

کشتی گیر نوجوان ایران موفق به کسب مدال طلای جهان در وزن ۸۰ کیلوگرم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی در وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی نوجوانان جهان دو بر یک حریفش از جمهوری آذربایجان را برد و قهرمان شد.

کد مطلب 6903255

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