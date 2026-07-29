https://mehrnews.com/x3cH9M ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰ کد مطلب 6903255 ورزش کشتی و وزنه برداری ورزش کشتی و وزنه برداری ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰ طلای نوجوانان جهان برای علیرضا رضایی کشتی گیر نوجوان ایران موفق به کسب مدال طلای جهان در وزن ۸۰ کیلوگرم شد. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی در وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی نوجوانان جهان دو بر یک حریفش از جمهوری آذربایجان را برد و قهرمان شد. کد مطلب 6903255 کپی شد مطالب مرتبط سرمربی تیم کشتی فرنگی سپاهان مشخص شد تیم منتخب کشتی آزاد راهی ترکیه شد واکنش اتحادیه جهانی کشتی به دفاع کمنقص فرنگیکار ایرانی آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند چه کسی مقصر جاماندن کشتیگیر فرنگی ایران شد؟/بررسی مقصران یک حذف تلخ شانس ۲ طلا و یک برنز برای آزادکاران نوجوان ایران برچسبها تیم کشتی نوجوانان ایران کشتی فرنگی فدراسیون کشتی
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