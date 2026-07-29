به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان گلستان، با اشاره به تحولات و شرایط کشور در ماههای اخیر، اظهار کرد: ملت ایران در طول دهههای گذشته همواره در برابر فشارها و اقدامات دشمنان ایستادگی کرده و اجازه تحقق اهداف آنان را نداده است.
وی با بیان اینکه دشمنان طی سالهای گذشته از روشهای مختلف برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران استفاده کردهاند، افزود: در مقطع اخیر نیز تلاش کردند با رویارویی مستقیم به اهداف خود دست یابند، اما با مقاومت، انسجام و ایستادگی ملت ایران مواجه شدند و ناکام ماندند.
جانشین فراجا با تأکید بر اینکه تأمین امنیت مردم، اصلیترین مأموریت پلیس است، اظهار کرد: امنیت خط قرمز فراجاست و هر فرد یا جریانی که بخواهد آرامش جامعه را بر هم بزند، با برخورد قاطع و قانونی نیروهای انتظامی روبهرو خواهد شد.
رضایی با اشاره به اولویتهای عملیاتی پلیس، خاطرنشان کرد: جمعآوری سلاحهای غیرمجاز، برخورد با دارندگان این سلاحها و همچنین مقابله با وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش، از مهمترین برنامههای فراجا برای ارتقای نظم و امنیت عمومی است و این اقدامات با جدیت دنبال خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات سردار دادگر و سردار احمدرضا حاتمی در دوران مسئولیتشان در استان گلستان قدردانی کرد و گفت: دستاوردهای حوزه انتظامی و مرزبانی استان حاصل تلاش شبانهروزی نیروهای خدوم انتظامی، همراهی مسئولان و همکاری مردم گلستان بوده است.
جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به سوابق فرمانده جدید انتظامی گلستان، اظهار کرد: سردار محمد طراقیه از فرماندهان متعهد، باتجربه و توانمند فراجاست و امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در مسئولیت جدید خود نیز در مسیر ارتقای امنیت و خدمت به مردم استان موفق و سربلند باشد.
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