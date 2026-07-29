فعالیت ۶۰ مزرعه الگویی در بخش زارعت و باغات لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا امیری در جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تشریح جزئیات طرح مزارع الگویی، اظهار داشت: یکی از محوریترین برنامههای سازمان، تبیین مجدد اهمیت اجرای دقیق و نظارت مستمر بر روند ایجاد شبکه مزارع الگویی کشاورزی است. هدف بنیادین این طرح، کاهش فاصله عملکردی میان کشاورزان مرجع و پیشرو با سایر بهرهبرداران است تا بتوانیم بستری میدانی و عملیاتی برای یادگیری، ترویج و انتقال فناوریهای نوین به بدنه تولید ایجاد کنیم.
وی با اشاره به پشتوانه ستادی این طرح، افزود: تاکنون سه جلسه ستادی هماهنگی در سطوح عالی برگزار شده است که شامل جلسه شورای معاونین سازمان، نشست تخصصی چگونگی اجرای طرح با حضور ناظر معین استان و همچنین جلسه ویژه تدوین تقویم زراعی و آموزشی بهمنظور بهینهسازی زمانبندی اقدامات اجرایی است.
مدیر هماهنگی امور ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان به برنامهریزیهای آموزشی این طرح اشاره کرد و گفت: با هماهنگی و همکاری نزدیک معاونت آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، برنامهریزیهای جامع و لازم برای اجرای برنامههای آموزشی - ترویجی انجام شده است. این برنامهها بهصورت کاملاً هدفمند در شش سطح مجزا طراحی شده است.
وی این شش سطح را شامل مدیران ارشد و تصمیمسازان بخش کشاورزی، کارشناسان مسئول پهنههای تولیدی، محققان معین و پژوهشگران تات، نهادها، تشکلها و شرکای بخش کشاورزی، کشاورزان مرجع و پیشرو و کشاورزان تابعی و پیرامونی عنوان کرد.
مدیر هماهنگی امور ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص گستره عملیاتی این طرح در سطح استان، تصریح کرد: در حال حاضر، تعداد ۶۰ مزرعه الگویی شاخص در سراسر استان شناسایی و پایهگذاری شده است. این مزارع در دو بخش زراعی و باغی فعال هستند؛ در بخش زراعت، محصولات استراتژیک و کلیدی شامل گندم، جو، لوبیا، چغندرقند، نخود و کلزا و در بخش باغبانی، محصولات باغی مزیت دار استان شامل گردو، سیب، انار و انجیر را تحت پوشش قرار میدهند.
امیری، یادآور شد: خوشبختانه فرایند شناسایی و احصای کامل تمامی ذینفعان و بهرهبرداران مرتبط با این مزارع به طور دقیق انجامگرفته است و امیدواریم با هماهنگی و همکاری همهجانبه ارکان تات، شاهد جهش کیفی و افزایش بهرهوری آبوخاک در مزارع استان لرستان باشیم.
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