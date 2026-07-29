صدور حکم بازداشت بین المللی برای بنیانگذار تلگرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، FSB اعلام کرد این اتهامات به غفلت تلگرام درباره حذف محتوایی مربوط می شود که سرویس های مخصوص اوکراین ، تروریست ها و سازمان های افراط گرایانه از آن برای تدارک و هماهنگی خرابکاری و اعمال تروریستی، کشتار دسته جمعی و عملیات های کلاهبرداری سایبری در فدراسیون روسیه استفاده می کنند.

البته دوروف یا تلگرام هیچ اظهار نظری در این باره نکرده اند.

تلگرام یک پیام رسان رمزگذاری شده است که در سال 2013 میلادی تاسیس شد و اکنون بیش از یک میلیارد کاربر دارد و در جنگ روسیه و اوکراین توسط هر دو طرف استفاده می شود.

روسیه طی سال های اخیر مرتبا سعی کرده استفاده از تلگرام را محدود کند و در همین راستا پیام رسان دولتی MAX را نیز ترویج می کند.

دوروف که در روسیه متولد شده هم اکنون پاسپورت امارات متحده عربی و فرانسه را دارد. وی پلتفرم VKontakte که معادل روسی فیس بوک است را تاسیس کرده است. در حال حاضر مقامات فرانسوی درحال تحقیق درباره اتهاماتی علیه دوروف هستند. طبق این اتهامات تلگرام به طور کافی با فعالیت های مجرمانه در پلتفرم مقابله نکرده و همکاری مکفی درخصوص درخواست های نیروی مجری قانون انجام داده است.دراین میان پاول دوروف هر گونه تخلف را انکار می کند.